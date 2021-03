CFA / CFP: Dostoïevski, la philosophie existentielle et la pensée contemporaine

Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Vaule Theory and Sociocultural Hermeneutics,

Axia Academic Publishers, 2021.

Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Vaule Theory and Sociocultural Hermeneutics prépare un numéro spécial à l'occasion du 200e anniversaire de Fiodor Dostoïevski. Ce numéro prolonge en quelque sorte le sujet des numéros précédents, consacrés à l'entrelacement de la philosophie, de l'art et de la littérature. D'un intérêt particulier sont les sujets suivants :

• La réception philosophique des idées de Dostoïevski dans la philosophie existentielle et le personnalisme (Chestov, Berdiaev, Marcel, Sartre, Camus, Beauvoir e.a.)

• Dostoïevski et la psychanalyse (Freud, Kristeva)

• Dostoïevski, l'athéisme et la pensée religieuse

• La question du sens et du non-sens (de la vie)

• Le mal et le côté obscur de la nature humaine

• La question d'identité : le double

• Dostoïevski et les femmes

• Aspects actuels de la pensée éthique et politique de Dostoïevski

D'autres sujets sont également les bienvenus.

Les chercheurs travaillant sur l'œuvre du penseur russe sont invités à soumettre un résumé avec une brève note bio-bibliographique (noms réel, degré académique, poste actuel, publications principales) jusqu'au 4 avril 2021. Les auteurs qui ont un article non publié sont invités à le soumettre avec un résumé et une note bio-bibliographique ; le papier doit être formaté conformément aux directives du journal. Les articles dans leur forme définitive doivent être soumis au plus tard le 1er août 2021.

Les articles qui ne sont pas conformes aux directives de la revue ne seront pas acceptés. Pour plus d'informations, consultez : http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/about/submissions#authorGuidelines

Le journal accepte des articles en anglais, français ou allemand.

Le résumé, la note bio-bibliographique et l'article doivent être envoyés aux rédacteurs de la revue:

labyrinth@axiapublishers.com.