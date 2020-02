Philosophie, art (théorie de l'art) et littérature (revue Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics)

Institut für Axiologische Forschungen, Wien, 2020.

Labyrinth: An International Journal for Philosophy, Value Theory and Sociocultural Hermeneutics est une revue philosophique et interdisciplinaire, publiée en version imprimée et electronique en accès libre.

Son numéro 2020/1, qui paraîtra en septembre, est consacré à « Philosophie, art (théorie de l'art) et littérature ».

Les sujets suivants présentent un intérêt particulier pour ce numéro :

• Valeurs esthétiques et éthiques en philosophie et dans les arts

• Approches phénoménologiques, herméneutiques, analytiques, féministes et déconstructivistes de l'art et de la littérature

• Réceptions d'idées philosophiques en littérature, peinture, photographie, théâtre, cinéma e.a.

• Théories philosophiques de l'art (esthétique), histoire de l'art et théorie de l'art: différences spécifiques et interrelations

• Idées philosophiques et critique d’art : interconnexions et conflits

• Création artistique, artisanat et valeurs esthétiques

• Langage philosophique et langue(s) artistique(s)

• Imagination, créativité et métaphores dans les arts et en philosophie

• Représentations de genre dans les arts et la théorie de l'art

• L'art des nouveaux médias comme défi à l'épistémologie et à l'esthétique

D'autres sujets sont également les bienvenus.

*

Les chercheurs travaillant dans le domaine de la philosophie et de la théorie de l'art sont invités à soumettre un bref résumé jusqu'au 22 mars 2020. Les auteurs qui ont déjà un article non publié sont invités à le soumettre accompagné d'un résumé. Les articles dans leur forme finale, c'est-à-dire relus et formatés conformément aux directives de la revue, doivent être soumis au plus tard le 31 juillet 2020.

En tant que journal multilingue, Labyrinth accepte des articles en anglais, français et allemand. Pour plus d'informations sur les directives de soumission, veuillez visiter:

http://www.axiapublishers.com/ojs/index.php/labyrinth/about/submissions#authorGuidelines

Tous les résumés et articles doivent être envoyés aux rédacteurs de la revue : labyrinth@axiapublishers.com.