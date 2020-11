REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS DA PRESENÇA

Brazilian Journal on Presence Studies

LABORATOIRES EN MOUVEMENT

APPEL À CONTRIBUTIONS

La Revista Brasileira de Estudos da Presença [Brazilian Journal on Presence Studies], revue périodique en ligne d’accès libre, avec révision par des pairs, sans frais de soumission ou de publication, reçoit jusqu’au 31 janvier 2021, des articles inédits portant sur le thème LABORATOIRES EN MOUVEMENT.

Les laboratoires ont été une importante innovation dans les domaines du théâtre, de la danse et de la performance euro-américains du XXe siècle, construisant et complexifiant davantage les espaces entre l’art, la vie et l’expérience du corps. Les racines de ces laboratoires remontent au Studio de Stanislavski (et non pas à son Théâtre d’Art). Avec cette modalité de travail, Stanislavski s’est concentré sur la pédagogie et la recherche pure de l’art de l’acteur. Il est important de souligner que ces recherches n’étaient pas nécessairement liées à la production d’un spectacle théâtral. Le théâtre laboratoire a été perçu comme un espace séparé et protégé, détaché de la logique commerciale, dans lequel l’attention s’est déplacée du spectacle vers son processus de construction, favorisant ainsi l’expérimentation, l’étude et la recherche. Les laboratoires ultérieurs ont souvent été liés au corps et à la formation et, dans les milieux post-grotowskiens, aux notions d’ethos, de valeur et même de spiritualité. La pédagogie et la production de connaissances étaient, et sont toujours, des principes fondamentaux de la tradition des laboratoires. Leurs recherches plus récentes ont porté sur les interfaces entre le corps et les nouvelles technologies dans le théâtre, la danse et la performance.

La généalogie du laboratoire théâtral, par exemple, peut être associée à ce qui a été convenu d’appeler la Grande Réforme théâtrale (1876-1939) et à la Deuxième Réforme (qui a vu le jour après la Seconde Guerre mondiale). Au cours de ces réformes, des artistes tels que Meyerhold, Vakhtangov, Copeau et Brecht, entre autres, ont contribué à changer la forme du théâtre, en créant des écoles, en intervenant dans des espaces non traditionnels et en élargissant son potentiel politique et esthétique. Le théâtre laboratoire a connu une renaissance dans les années 1960, principalement grâce au travail d’artistes européens comme Grotowski, Brook et Barba ; colombiens comme Enrique Buena Ventura, Santiago Garcia et Patricia Ariza ; brésiliens comme José Celso Martinez Corrêa et Antunes Filho ; français comme Ariane Mnouchkine ; et japonais comme Tadashi Suzuki. Ce ne sont là que des exemples de praticiens et praticiennes du laboratoire théâtral au XXe siècle qui ont œuvré au-delà des limites du monde anglophone. Des phénomènes comparables peuvent être observés dans les domaines de la danse et de la performance et, en matière d’éducation, le Black Mountain College aux États Unis a été un centre artistique assez actif entre 1933 et la fin des années 1950. Ce centre peut être considéré comme un espace précurseur d’une attitude de laboratoire dans l’enseignement supérieur.

Les pratiques du théâtre laboratoire étaient souvent liées aux théâtres de groupe développés en Europe et en Amérique latine au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Néanmoins, une nouvelle génération d’artistes adoptant une attitude de laboratoire dans leur travail collectif évite, pour des raisons pragmatiques, la rigidité du groupe ou la structure de communautés fermées, en choisissant de fonctionner de manière autonome, dans des réseaux transnationaux ou dans le cadre de programmes d'incubation développés par des groupes déjà établis. Ce changement d’organisation reflète également le manque croissant de moyens auquel sont confrontés les artistes expérimentaux, dans un monde post-2008, hyper médiatisé, néolibéral et mondialisé, où le temps, l’espace et le soutien financier sont, en général, rares.

Cette précarité économique et structurelle a été aggravée par la récente crise sanitaire mondiale. En temps de Covid et de confinement, nous pouvons nous considérer comme étant dans un processus de laboratoire forcé. Ainsi, les artistes sont amené·e·s à chercher des manières différentes de faire du théâtre, de la danse et de la performance, tout en développant de nouvelles approches des pratiques dramaturgiques et de formation. Dans ce contexte particulier, un laboratoire artistique devient une nouvelle métaphore, différente de celle qu’il évoquait auparavant. Il ne peut plus être identifié seulement à un espace de proximité, comme un atelier. Aussi, la question du virtuel est plus importante que jamais, car la spatialité et la temporalité du quotidien ont été transformées. Les artistes de laboratoire sont contraint·e·s de créer de nouvelles façons d’établir et entretenir des relations, tout en faisant face à la biopolitique de la pandémie.

Pour ce numéro de la revue, nous nous intéressons à la manière dont les modèles de pratiques de laboratoire existants peuvent trouver encore plus d’utilité. Nous nous intéressons aussi à la manière dont les laboratoires artistiques répondent aux défis d’aujourd’hui, développant de nouvelles formes et pratiques dans des conditions difficiles. Nous nous intéressons particulièrement aux formes artistiques qui mettent en œuvre la logique de laboratoire et qui brouillent les frontières entre théâtre, danse et performance.

Afin de mettre au premier plan les recherches sur les laboratoires en mouvement, la Revista Brasileira de Estudos da Presença vise à explorer ce thème sous différentes perspectives. Nous acceptons des essais théoriques et des articles issus de recherches empiriques et/ou historiques au sujet des processus créatifs en relation avec un ou plusieurs des thèmes suivants :

- Pratiques historiques de laboratoire en danse, théâtre et performance

- Genre, sexualité et le laboratoire artistique

- Déconstruire le laboratoire en tant que structure de pouvoir

- Nouvelles configurations ethniques et raciales du laboratoire artistique

- Le laboratoire artistique en temps de Covid

- Le laboratoire artistique et les technologies numériques

- Le posthumanisme, le transhumanisme et la postphénoménologie dans les pratiques de laboratoire

- Épistémologie, ontologie et le laboratoire artistique

- Le laboratoire élargi et l’action culturelle

- Les relations entre exercices, entraînement et partitions d’action physique

- Temporalité et spatialité en rapport aux pratiques et processus des laboratoires artistiques

- Le laboratoire artistique et l’échec

- Le corps du performeur en tant que microlaboratoire

- Le laboratoire artistique en tant que locus micropolitique

- L’indiscipline et la prise de risques dans le laboratoire artistique

- L’éthique et l’esprit des pratiques de laboratoire

- Le laboratoire critique

- Processus pédagogiques dans les laboratoires de danse/théâtre/performance

- Interfaces entre les laboratoires de théâtre/danse/performance et les sciences

- L’appropriation et l’assimilation culturelles face aux politiques du laboratoire artistique

Ainsi, la Revista Brasileira de Estudos da Presença s’attend à recevoir des travaux issus de recherches en lien conceptuel avec le domaine du théâtre, de la danse, de la performance et d’autres langages similaires. Aussi, la revue s’attend à recevoir des travaux appartenant à des domaines hybrides, frontaliers et en dialogue avec les termes présentés comme point de départ. Les textes proposés doivent être rédigés selon les normes de la publication et déposés directement sur le système de soumission en ligne, pour suivre le processus général d’évaluation de la revue. Afin de soumettre un article pour cet appel à contribution, il est indispensable de sélectionner la section correspondante (Laboratoires en mouvement).

La revue ne demande aucun frais pour la soumission ou pour la publication d’articles et emploie le système d’évaluation à double aveugle par les pairs. Les textes peuvent être envoyés en portugais, espagnol, anglais ou français, en vue d’une publication bilingue. Les auteurs et autrices des textes en portugais ou espagnol (ainsi que tous les auteurs et autrices lusophones) sont tenus d’en envoyer des versions en anglais comme condition préalable à la publication des articles, une fois approuvés.

La revue assure la traduction en portugais des articles envoyés en anglais ou en français, à condition qu’il s’agisse de la langue natale des auteurs et autrices et que des ressources financières soient disponibles au moment de la publication.

De plus amples informations se trouvent sur notre site web www.seer.ufrgs.br/presenca ; les normes de la revue peuvent être consultées dans l’onglet « Consignes aux auteurs ».