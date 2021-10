La maison de Claude Simon, évoquée dans son œuvre (en particulier L'Acacia et Les Géorgiques), au point de constituer un élément de la mythologie de ses lecteurs, est désormais ouverte aux visites… en ligne : la Région Occitanie offre de la parcourir et d'écouter des lectures d'extraits à son sujet. Mireille Calle-Gruber, à l'origine du projet, en évoque le but et les méthodes sur le site Diakritik : "La Maison de Claude Simon est un lieu extraordinaire en ce qu’il est à la fois un bâtiment historique de pur style XVIIe catalan, un bien patrimonial qui appartient à la famille de Claude Simon depuis 1753, et la résidence où le Prix Nobel de Littérature a écrit la plupart de ses romans. Dès lors, il n’était pas trop difficile de séduire les acteurs culturels que j’ai invités à venir visiter cette demeure : toutes et tous sont tombés sous le charme..."