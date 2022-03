Université d'Orléans

La revue en ligne La Vie culturelle en 19** (vulgarisation de qualité pour lecteurs curieux) lance un appel à contribuer à

son numéro 6, La Vie culturelle en 1926.



Qu’est-ce qui marque cette année dans la littérature, dans l’histoire, la philosophie, la politique, le sport, le spectacle ? 1926 est-elle encore une « année folle » ou annonce-t-elle déjà la crise de 29 et la naissance des totalitarismes ? Mais surtout quels liens se tissent entre un domaine et les autres ? comment roman ou théâtre s’incorporent-ils les changements sociétaux, les inventions techniques ; comment les évènements politiques retentissent-ils dans les arts, etc.



Nous aimerions aussi nouer aussi entre eux les thèmes abordés dans la première année de la revue : les expositions, conférences, organismes pacifiques nés dans ce début de siècle ; les mouvements artistiques nouveaux ; les auteurs engagés ou simplement témoins de leur temps. Voir les premiers numéros de La Vie culturelle en 19**



https://vieculturelle19.wordpress.com



Les propositions d’articles sont à adresser avant le 1er juillet 2022 à



flg.utlo45@gmail.com



et à



zaiemfarah@yahoo.fr



Les propositions peuvent être un résumé de 400 à 500 mots. Les articles ne devraient pas dépasser 2000 mots.



Comité de rédaction :



François Le Guennec (Orléans, France)

Farah Zaïem (Manouba, Tunisie)

Jihane Tbini (Manouba, Tunisie)

Olfa Abrougui (Tunis, Tunisie)

Emilie Lehours (Nantes, France)

Pierre Loubier (Poitiers, France)

Younès Ez-Zouaine (Fès, Maroc)

Khalil Baba (Errachidia, Maroc)

Domna Moyseos (Chypre)

Dora Leontaridou (Athènes, Grèce)