La revue trimestrielle La Vie culturelle en 19** lance un appel à contribution à son troisième numéro, consacré à l’année 1923.

L’année 1923 voit une intense animation dans le monde ‒ et notamment dans le monde méditerranéen ‒ tant par la cristallisation des totalitarismes que par l’émergence d’un troisième monde. L’objet de ce numéro est la répercussion de ces évènements dans les littératures, la presse, les arts, la mode et les spectacles durant l’année 1923.

Quoique centrée sur le monde méditerranéen, la revue ne se donne pas de limites géographiques, les années considérées étant celles de grands empires coloniaux. De même, tous les évènements de l’année peuvent être envisagés, qu’ils concernent un individu, une famille comme dans l’affaire Seznec, un ouvrage, une performance, un état (la république du Riff) ou un continent entier (le 3eme congrès panafricain).

On peut lire les numéros précédents avec ce lien

https://vieculturelle19.wordpress.com

Les contributions attendues ne dépasseront pas 2000 mots (hors notes et bibliographie éventuelles). Les propositions ‒ de moins de 500 mots, indiquant de plus en peu de lignes les coordonnées et le parcours de l’auteur.e ‒ seront reçues jusqu’au 15 juin 2021 à l’adresse suivante

vieculturelle19@orange.fr

Une réponse sera donnée à la fin du mois pour une publication en ligne courant juillet.