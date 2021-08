La science infuse les langues africaines

en ligne sur letemps.ch le 26 août 2021

Un projet vise à traduire des articles scientifiques en six langues africaines parlées par 100 millions de personnes mais rarement employées dans la production académique. Avec des bénéfices pour les locuteurs, mais aussi pour tous les scientifiques.

Parlez-vous le bon scientifique? Si oui, alors c’est certainement dans la langue d’Isaac Newton: l’anglais. Comme le latin avant lui, l’anglais est devenu la langue des sciences, et plus largement de la production académique.

Avoir un langage commun facilite la communication des scientifiques du monde entier, à l’écrit comme à l’oral, mais pose également des questions. Parmi elles: que peuvent les langues «exclues» de la science, comme c’est le cas pour de nombreuses langues africaines?

Quand les mots viennent à manquer

Decolonise Science est un projet qui vise à faire un peu de place à six langues africaines dans la littérature scientifique. Soutenu par plusieurs Etats ainsi que Google, l’objectif de cette initiative est dans un premier temps de traduire 180 articles scientifiques stockés sur le serveur ouvert AfricArXiv de l’anglais ou autres vers l’amharique, le luganda, le zoulou, le sotho du Nord, le haoussa et le yoruba, six langues parlées sur tout le continent africain par près de 100 millions de personnes. Un appel à contributions a été lancé, les scientifiques africains désireux de voir leurs travaux traduits ont jusqu’au 31 août pour se manifester. […]

