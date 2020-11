La Revue de Belles-Lettres, 2020, 1-2

Société de Belles-Lettres de Lausanne, 2020.

EAN13 : 9782940419234.

mariella mehr

jean hans arp

gabrielle buffet-picabia

326 p.

La dernière livraison - double - de la RBL est consacrée à Jean Hans Arp, Gabrielle Buffet-Picabia (dossier coordonné par Agathe Mareuge et Amaury Nauroy) et Mariella Mehr (dossier coordonné par Camille Luscher). Soixante ans après l'installation d'Arp dans le Tessin, le numéro s'articule autour d'inédits (poèmes et correspondance) afin de mettre en lumière son rôle de passeur entre surréalisme français et dada germanophone. Dada est aussi une femme: Gabrielle Buffet-Picabia, venue de New York et de Paris, opéra à Zurich la "jonction suisse" de Dada et y publia, il y a tout juste cent ans, des manifestes aujourd'hui méconnus. Dans l'un des textes du dossier qui lui rend hommage, Mariella Mehr, écrivaine et poétesse d'origine yéniche, se réfère à l'héritage dada pour appeler à un exil généralisé.

Sommaire:

Mariella Mehr

Camille Luscher

Cette trouée de lumière

Mariella Mehr

Rapporte-moi la nuit

Traduit de l’allemand par Camille Luscher

Mariella Mehr

L’écuelle du mendiant ou les poètes volés

« Cauchemar des embryons »

Traduit de l’allemand par Nathalie Garbely

Mariella Mehr, Kurt Marti

Quatre lettres

Choisies et traduites de l’allemand par Camille Luscher

Christine Lavant

« Terre, si tu avais deux lèvres »

Traduit de l’allemand par Philippe Jaccottet

Simone Schönett

Besace

Traduit du yéniche par Jean-René Lassalle

Károly Bari

Incendies oubliés

Traduit du hongrois par Cécile A. Holdban

Mariella Mehr

24 heures en exil

Traduit de l’allemand par Nathalie Garbely

Cahier de création

Baptiste Gaillard

Les céphéides

Anne Emmanuelle Volterra

Fragments d’objets

Isabelle Baladine Howald

Bref encadrement du furtif

En compagnie de Jean Hans Arp

Amaury Nauroy

Avez-vous lu dada ?

Jean Arp / Hans Arp

Fleurs vagabondes / Wandernde Blumen

Agathe Mareuge

Fleurs vagabondes et mots-flocons

Friederike Mayröcker

« Je ne sais distinguer ce qui de toi ou d’elle… »

Traduit de l’allemand par Lucie Taïeb

Florian Rodari

Le berger des nuages

Emmy Ball-Hennings

Deux poèmes d’amour

Traduit de l’allemand par Agathe Mareuge

Arp, Flora Klee-Palyi

Allers-retours entre Paris et Wuppertal

Lettres présentées et traduites par Agathe Mareuge

Arp

Se traduire soi-même ?

Travaux sur papier d’Arp

Simona Martinoli

« C’est de la poésie faite avec des moyens plastiques »

Traduit de l’italien par Christian Viredaz

Dada est aussi une femme

Gabrielle Buffet-Picabia

Divertissements dada

Jean Arp

Gabrielle Buffet-Picabia

Gabrielle Buffet-Picabia

Guillaume Apollinaire

Cahier de création

Prisca Agustoni

L’animal extrême

Christophe Barnabé

Amas

Alain Lévêque

Neuf poèmes

Jean-Claude Caër

Six poèmes

Thierry Raboud

Épitaphes

Alexandre Caldara

À vos bonnes oeuvres

Printemps 2020

Klaus Merz

Moment propice, ou embarras du Corona

Traduit par Marion Graf

José-Flore Tappy

Du fond du puits

Pierre Drogi

Suite tremblante

Jacques Roman

L’absence

Michel de Léobardy

Pérégrinomanies sens dessus dessous

Tracé

Daniel de Roulet

Raymond Carver et nous

L’Inventaire

Bruno Pellegrino

En Turquie

Lectures

Catherine Colomb, Antoine Emaz, Paol Keineg,

Robert Marteau, François Rossel, Olga Votsi, Cécile Wajsbrot



*

Plus d'informations:

http://www.larevuedebelleslettres.ch/revues/20201-2/