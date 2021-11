À qui s’adressent les mémorialistes et les narrateurs des romans-Mémoires de l’époque classique? à une personne? à leur famille? au public? à la postérité? à eux-mêmes? Derrière la variété des formules et des scénographies, l’image du destinataire, qu’il soit stable ou non, cohérent ou non, précis ou plus indéfini, collectif ou individuel, est toujours une création poétique, une invention. Est-elle la même du côté des écritures factuelles et du côté des écritures fictionnelles?

Ce volume, qui s’inscrit dans le programme «Récit et vérité» dont il constitue le quatrième volet, poursuit une réflexion sur le rapport entre récit factuel et fictionnel à l’époque classique. Il l’envisage dans sa diversité et sur une large période qui va du cardinal de Retz à Casanova, de Mme de Villedieu à Balzac en s’attachant tout particulièrement, dans la lignée des travaux de René Démoris, aux Mémoires et aux romans-mémoires du XVIIIe siècle.

