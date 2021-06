La Renaissance pour le XXIe siècle : une anthologie

Séminaire Chorea 2021-2022

Cornucopia regroupe des jeunes chercheuses et des jeunes chercheurs pour qui la période de la Renaissance, plus spécifiquement du xvie siècle, est un champ d’investigation privilégié. Dans un esprit humaniste de dialogue et d’expérimentation, le séminaire Chorea a pour but de donner place aux attentes, aux interrogations et aux enthousiasmes de la jeune génération de spécialistes de la Renaissance. Pour les années 2020-2022, nous avons souhaité nous demander quels textes du xvie siècle peuvent accompagner et éclairer les temps à venir.

Le séminaire entend construire une anthologie de textes « littéraires ». Ce qualificatif ne renvoie pas à l’existence, au xvie siècle, d’une littérature telle qu’elle que nous la définissons aujourd’hui, mais à la réception actuelle de ces textes. Les extraits trouveront leur place dans le cadre de cours de français ou de littérature, et s’analyseront à l’aide des outils qu’offrent les études littéraires. Nous ne retiendrons pas de textes pour leur seule valeur documentaire.

L’anthologie est destinée à un public de lycéens et d’étudiants de licence de lettres modernes ou classiques ; pour la frange la plus jeune de ce public, elle sera mise à profit grâce à l’indispensable médiation des enseignantes et des enseignants. Au lycée, les nouveaux programmes donnent la possibilité d’étudier des œuvres de la Renaissance au sein de plusieurs objets d’étude (la poésie, le récit et la littérature d’idées). À l’université, l’anthologie pourra accompagner un cours d’histoire littéraire de début de licence, ou un cours de littérature du xvie siècle, en complément de la lecture d’une œuvre intégrale.

Du fait de ce choix de lectorat, nous ne retiendrons que des textes écrits en langue française par des autrices ou des auteurs français. Les textes en langues étrangères ou leur traduction en langue française ne seront pas inclus dans le corpus de textes, mais pris en considération dans le péritexte qui accompagnera ce dernier, à des fins de contextualisation.

L’anthologie adoptera une structure thématique, parce que ce type d’organisation est plus propice au dialogue avec et entre les textes renaissants. Cette organisation thématique ne conduira pas à négliger les dynamiques historiques (histoire littéraire, culturelle et politique), ni la diversité générique. Nous serons par ailleurs sensibles au fait d’accorder une place aux œuvres et aux genres considérés comme canoniques, mais également à ceux moins valorisés au sein de la tradition scolaire pour la période renaissante (comme le théâtre), ainsi qu’aux autrices, traditionnellement moins présentes dans les anthologies.

Le titre de notre projet se veut programmatique : nous souhaitons défendre et illustrer une Renaissance actuelle. Celle-ci ne naît pas d’un geste d’actualisation qui déformerait les œuvres anciennes en espérant les rendre plus attractives, mais du regard attentif que nous portons sur les œuvres pour déceler ce qui fait actualité en elles – que celle-ci découle d’un effet de reconnaissance ou d’un sentiment d’étrangeté. Il ne s’agira donc pas de tirer à tout prix les œuvres vers nous mais plutôt de saisir des effets de « concordances des temps », selon l’heureux nom de l’émission consacrée à l’histoire sur France culture.

Calendrier

Ont été traités l’an passé : Aimer, le dire et le lire (Gautier Amiel, avec la contribution d’Antoine Simon) ; Humanisme, sciences et techniques (Pierre-Elie Pichot et Paul-Victor Desarbres, avec la contribution de Philippine Azadian et de Rémi Poirier) ; Voyager et dire le monde (Lisa Pochmalicki) ; Spiritualités (Anne-Gaëlle Leterrier-Gagliano, avec la contribution de Cem Algul).

L’année prochaine, seront traitées cinq nouvelles entrées thématiques, selon le calendrier provisoire suivant :

Novembre - Séance introductive : entretien avec Caroline Trotot autour de son anthologie consacrée à l’humanisme et à la Renaissance (GF, 2003).

Janvier - L’histoire (Paul-Victor Desarbres et Marie Goupil)

Février - Les femmes (Louise Dehont, Alicia Viaud et Sonia Zerbib)

Mars - Rire et comique (Raphaëlle Errera)

Avril - Poétique et rhétorique (Emma Fayard et Gautier Amiel)

Mai - Nature et animaux (Louise Millon et Pierre-Elie Pichot)

Juin - Séance conclusive : discussion, bilan et préparation de la rédaction des introductions des sections thématiques.

*

Modalités pratiques

Le séminaire se tiendra un samedi par mois entre novembre et juin, de 14h à 17h, à la fois en Sorbonne (bibliothèque Ascoli) et en visioconférence.

Contribution

Si vous souhaitez participer à l’élaboration de l’anthologie, vous pouvez nous faire parvenir un corpus de trois textes (chacun d’une page maximum) autour d’un des thèmes retenus, ainsi qu’un bref argumentaire justifiant vos choix. Vous pouvez nous envoyer vos propositions à notre adresse, site.cornucopia@gmail.com, jusqu’au 30 septembre prochain.

L'appel en version PDF