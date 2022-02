Comment trouve-t-on le temps de lire quand on est écrivain, journaliste, artiste, professeur, cinéaste ou président de la République ? Et comment ce temps peut-il orienter le cours d’une existence ?

Quelles sont les lectures marquantes ou manquées, fertiles ou honteuses de Michel Houellebecq ou de Leos Carax, d’Arnaud Despleschin ou d’Emmanuel Carrere, de Martial Raysse ou de Mario Vargas Llosa, de Salman Rushdie ou d’Ahmad Massoud, du Général Sirwan Barzani, de Valérie Pécresse, d’Anne Hidalgo, de Yann Moix, Frédéric Beigbeder, Christine Angot ou Claudio Magris?

Toutes ces questions ne font qu’en décliner une, aussi vieille que l’histoire, et qui se réinvente pourtant à chaque génération : « Comment lisez-vous ? »

C’est cette question que La Règle du Jeu, à l’occasion de ses 30 ans, a posée à des lecteurs divers et impulsifs, frénétiques et hantés par leurs bibliothèques.

Au total, 177 réponses – légères ou graves, fantaisistes ou profondes, inattendues et, parfois, très intimes.

En 1919, les surréalistes demandaient aux écrivains : « Pourquoi écrivez-vous ? ». Un siècle plus tard, c’est la même enquête, sous une autre forme, qui se poursuit. Au total, un portrait chinois de l’époque. Une expérience littéraire et un document.

Et, en introduction, un long texte de Bernard-Henri Lévy, directeur de la revue : Après Babel.

