La recherche est un bien commun

Un dossier mis en ligne sur laviedesidees.fr, le 20 janvier 2020



En France, la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche qui s’annonce rencontre une opposition de plus en plus grande, tant elle paraît vouloir consacrer une politique, menée ces dernières années, qui fragilise les laboratoires et ceux qui y travaillent. La Vie des Idées revient dans ce dossier sur cette évolution. Lire la suite…

Université et entreprise : l’histoire d’un malentendu. À propos du « modèle américain » de financement de la recherche, par Pierre Gervais.

L’identité collective d’un corps enseignant, par Vincent Descombes.

La fièvre de l’évaluation. Entretien avec Yves Gingras, par Simon Paye.

L’évaluation et les listes de revues, par Florence Audier.

La réforme Macron de l’université, par Stéphane Beaud & Mathias Millet.

Pour des universités plus justes, par Martial Foucault, Eleonore Lépinard, Vincent Lepinay & Grégoire Mallard.

L’interminable réforme de l’université, par Pierre Verschueren.

L’université face au décrochage, par François Sarfati.