Gisèle Sapiro : “La question des sensibilités se pose depuis que l’édition existe”

Le monde du livre n'échappe pas à des rapports de force, qui s'expriment aussi bien dans des choix éditoriaux que dans des logiques de concentration, ou encore dans la réception publique de certains livres. La sociologue Gisèle Sapiro, directrice d'études à l'EHESS et directrice de recherche au CNRS, autrice de Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ? (Seuil, 2020), revient avec Actualitte.com sur quelques questionnements récents de l'édition, avant son intervention aux Assises internationales de l'édition indépendante, le mercredi 24 novembre.

ActuaLitté : La concentration éditoriale à l’œuvre en France, avec de grands groupes ballotés entre les empires Lagardère et Vivendi, vous semble-t-elle favorable à l'uniformisation des lignes éditoriales au sein de ces groupes ? Comment cette uniformisation se manifeste-t-elle ?

Gisèle Sapiro : Il y a deux logiques d’intégration des groupes, l’un verticale, de haut en bas, l’autre horizontale, qui laisse plus d’autonomie aux « marques » et leur conservent leur identité. Ce deuxième modèle semble désormais prévaloir contre le premier qui s’est révélé peu approprié au secteur du livre. Mais on peut supposer qu’on se situe plus souvent quelque part entre ces deux modèles.

Et il faut préciser, en ce jour où s’ouvre le colloque de l’Alliance des éditeurs indépendants, que la diversité sur le marché du livre est en bonne partie assurée par les petits éditeurs indépendants.

L'édition semble accorder une attention plus grande à une représentation plus juste de l'altérité, par le recours aux démineurs éditoriaux : ces derniers vous semblent-ils un obstacle à l'engagement des auteurs dans leur œuvre ? Comment expliquer le fort mouvement réactionnaire qui s'exprime contre ces décisions éditoriales ?

Gisèle Sapiro : Les démineurs éditoriaux me semblent faire partie de l’éthique de responsabilité de l’éditeur. Le mouvement de réaction provient des opposants à la « cancel culture », terme forgé par les conservateurs aux États-Unis, et qui regroupe en réalité des pratiques très différentes, allant du boycott et des protestations publiques, jusqu’à ce travail de relecture tenant compte des sensibilités du public et aux trigger warnings (avertissements concernant les œuvres). Cette réaction témoigne du refus de ces personnes occupant des positions dominantes de s’interroger sur la violence symbolique que peuvent véhiculer les œuvres, même lorsqu’elles ne transgressent pas le discours autorisé par des propos haineux. L’expression doit être libre, sauf lorsqu’il s’agit de ce que j’appelle des discours de stigmatisation plutôt que de haine, car ils ont des effets sociaux.

Dans le cas des démineurs éditoriaux, il s’agit plutôt d’un travail sur notre inconscient collectif et sur la langue, qui véhicule des stéréotypes ou des préjugés concernant certains groupes à raison de leurs origines, de leur sexe ou de leurs préférences sexuelles. Le travail sur la langue conduit à une conscientisation.

Par ailleurs, la question des sensibilités se pose depuis que l’édition existe. Elle a pris des formes très conservatrices par le passé, visant à interdire l’accès à la lecture de certains textes — ou à la lecture tout court — aux personnes considérées comme vulnérables, notamment les femmes et les enfants. Pour ces derniers, ce travail est effectué en permanence, sans que les mêmes s’en émeuvent. Mais dans le cas des démineurs éditoriaux, il ne s’agit pas de cacher des réalités perturbantes pour les lectrices, il s’agit de faire évoluer nos représentations. […]

