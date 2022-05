Nantes

La princesse hors les murs :

la réception internationale de l’œuvre de Mme de Lafayette aux XVIIe et XVIIIe siècles



Nantes – 13 et 14 juin 2023



Organisatrices :

Nathalie Grande (Nantes Université) et Andrea Grewe (Universität Osnabrück)





Alors que la réception de l’œuvre de Mme de Lafayette a fait l’objet de plusieurs travaux importants[1], la diffusion internationale de son œuvre et l’extension de son influence restent encore largement à explorer. Par exemple, les traductions de La Princesse de Clèves publiées à Londres et à Amsterdam en 1679 et à Venise en 1691, de même qu’une version dramatique représentée à Londres en 1681, témoignent de l’intérêt que l’œuvre a rapidement rencontré hors de France. En se limitant dans un premier temps à l’impact immédiat suscité par la publication des œuvres de Mme de Lafayette, notre colloque entend montrer l’étendue et la diversité de sa réception en Europe. Dans un second temps, un autre colloque prendra en charge la dimension internationale de sa réception moderne, du XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui.



Les objets d’étude possibles s’inscrivent dans quatre domaines distincts :



- répertorier les traductions de ses œuvres : quels éditeurs, quels traducteurs, pour quels publics ? comparer le cas échéant ces traductions avec l’original français ou les traductions entre elles dans le cas de plusieurs traductions dans une même langue.



- mesurer sa diffusion : dresser des inventaires de la présence de ses œuvres en langue française et en traduction à l’étranger, dans les bibliothèques aristocratiques, bourgeoises, de femmes, d’enseignement.



- investiguer sur sa présence dans le discours littéraire des autres pays, dans le discours critique comme dans l’histoire littéraire. Quelles différences peut-on mesurer avec l’évolution en France concernant le processus de canonisation ?



- juger de sa place dans la production littéraire d’autres pays comme référence, voire comme modèle ; les œuvres de Mme de Lafayette ont-elles été imitées, récrites, pastichées, parodiées à l’étranger ?





Modalités :

Les propositions (un titre avec un descriptif de 5-6 lignes et une courte bio-bibliographie) sont à envoyer simultanément à nathalie.grande@univ-nantes.fr et à agrewe@uni-osnabrueck.de pour le 16 septembre 2022.





*



[1] M. Laugaa, Lectures de Mme de Lafayette, 1971 ; C. Esmein-Sarrazin, Lire, éditer, enseigner les romans de 1700 à 1900. À la recherche du roman classique, 2021.