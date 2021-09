Vienne

La petite patrie populaire : variations du roman régionaliste et régional dans la littérature française et francophone d’aujourd’hui

Les mises en scène littéraires des régions rurales sont aussi anciennes que la littérature. Dans la littérature francophone l’apogée de cette tendance semble les romans provençaux de Marcel Pagnol et de Jean Giono, mais aussi le roman du terroir québécois. Cependant, dans le contexte actuel de globalisation et d’européanisation nait un besoin croissant de renouer avec des œuvres littéraires qui mettent à l´honneur le patrimoine local et régional et ce, au-delà des frontières des différentes littératures nationales. La tendance, qui consiste à écrire les territoires ou à les décrire, s'observe non seulement dans divers genres narratifs (autobiographie, autofiction, roman d'amour, roman villageois, roman policier, etc.), mais aussi dans l’ensemble de la production littéraire : des « livrets » de littérature populaire à la littérature haut de gamme, en passant par les romans policiers régionaux ou la littérature d'enfance et de jeunesse.

L'objectif de la section est de rendre compte de la diversité des romans régionalistes et régionaux « populaires » dans la production française et francophone contemporaine et, ce faisant, d'étudier les différences et les points communs entre les fonctions et les effets de mise en scène narrative des espaces ruraux des régions culturelles françaises et francophones dans la littérature contemporaine. Une lecture critique des différents types de romans régionalistes et régionaux soulève toute une série de questions qui seront abordées et discutées de manière transversale dans le cadre de la section.

Comment expliquer ce retour à la petite patrie ?

Qu´est-ce qui motive les auteurs à prendre pour sujet les espaces ruraux et quels objectifs (esthétiques, personnels et économiques) poursuivent-ils ?

Qu'est-ce qui provoque l´adhésion de lecteurs de niveaux d'éducation très différents pour les romans régionalistes et régionaux ?

Quelle signification la présentation géographique-topologique d'une région particulière a-t-elle dans et pour le roman ?

La mise en scène littéraire d'une région particulière, d'un paysage (culturel), sert-elle uniquement à donner une couleur locale ou a-t-elle des motivations plus profondes, comme une fonction métaphorique ou symbolique ? Y a-t-il recours aux attributions historiques de certaines régions ?

Comment le pays d´origine est-il représenté ? S'agit-il de représentations mimétiques ou d'images retravaillées par l'imagination ? La patrie est-elle transfigurée avec nostalgie en un espace idéal, élevée comme dans l´idylle au rang de locus amoenus ou simplement décrite de manière réaliste-laconique comme un « pays perdu » (Jourde) ?

À quel niveau de la narration le régional et le rural jouent-ils un rôle ? La référence à ces espaces se limite-t-elle à la macrostructure, comme c´est le cas lors de descriptions de paysages ou de mentions de toponymes, de spécialités, etc. ou bien se dessine-t-il une esthétique « rurale », « tellurique » de l´écriture par l´emploi, par exemple, de traits dialectaux et sociolectaux ?

Quelles relations entretiennent l'histoire et les personnages à la région décrite ?

Lorsqu'il s'agit de mettre en scène la terre d’origine, il faut toujours s’interroger sur les frontières entre modes de représentation traditionnels et folklorisants, populaires et populistes. La revalorisation ou la dévalorisation de la région en tant qu'élément populaire attire également l'attention sur les lecteurs : cela indique dans quelle mesure les références aux régions facilitent la réception en dehors de la zone concernée ou ont plutôt tendance à la compliquer.

Modalités

La section fait partie du 13ème congrès de l'AFRA « Populaire ! Populaire ? » (https://frankoromanistentag.univie.ac.at/fr/), qui se déroulera du 21 au 23 septembre 2022 à Vienne. Les langues de présentation sont l'allemand et le français.

La date limite de soumission des propositions de communication (max. 250 mots + biobibliographie) est fixée au 15 janvier 2022.

Contact : marina.hertrampf@uni-passau.de