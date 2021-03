La Nouvelle Revue Française, n° 647

Mars 2021

*



CE VOLUME CONTIENT:

Éditorial :

Michel Crépu, « À l’heure où nous bouclons cette NRF de printemps, on finit de raccompagner Mr Trump à son domicile... »



La littérature aujourd'hui, entre récit et poésie :

Camille Goudeau, Poesia sin fin

Alexis Jenni, Parce que c’est ainsi que voient les grenouilles

Michèle Audin, Poème roman. De la poésie pour écrire de la prose

Alexis Weinberg, Prose et poésie : à la recherche du poétique



Inédit : Louis Glück, prix Nobel de littérature 2020 :

Louise Glück, Vêpres - Le lys d’or - Quelques questions au sujet de Louise Glück, avec Marie Olivier





Nouvelle :

Lisa Vignoli, Souffrir la comparaison



Le voyage de retour :

Paule Du Bouchet, Un si grand sommeil

Anna Ayanoglou, Réserve

Lola Gruber, Apprendre le tchèque en dormant



Art :

Michel Parfenov, Les emprunts russes. Sur la collection Morozov

Valécien Bonnot-Galluci, Histoire de livres, histoire de films. Les cinarios de la NRF



Histoire littéraire :

Mireille Havet, Journal 1913-1916. Extraits



Chronique de l'amateur :

Michel Crépu, Un battement d’ailes. Sur Philippe Jaccottet



Notes de lecture :

Emilie Lassus, Sandra Moussempès, Cassandre à bout portant (Éd. Flammarion)

Gaëlle Flament, Yamina Benahmed Daho, À la machine(L'Arbalète/Gallimard)

Michel Crépu, Judith Perrignon, Là où nous dansions (Rivages)

Renaud Pasquier, Daniel Mendelsohn, Trois anneaux, un conte d’exils (Éd. Flammarion)

Stéphanie Cochet, Aimee Bender, Un papillon, un scarabée, une rose(L'Olivier)

Laurent Demoulin, Michel Audiard d’après Georges Simenon, Le sang à la tête, Maigret tend un piège, Le président (Institut Lumières/Actes Sud)

144 pages – ISBN : 9782072941092 – 15 EUR

