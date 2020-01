La Nouvelle Revue Française, n° 640)

Gallimard

Parution : 09-01-2020

160 p. —ISBN : 9782072873232 -

Éditorial :

Michel Crépu, «Voyons, voyons, où donc pourrions-nous nous installer...»



La littérature aujourd’hui :

Alexandre Postel, À la recherche de Gustave F.

Elena Costa, La vie audacieuse (Extraits)

Agnès Riva, Les quatre coins de la salle de classe

Côme Martin-Karl, Les fins du monde

Alain Blottière, Trois voyages avec lui



Inédits :

Annie Ernaux, La violence d’écrire

Elsa Triolet - Albert Camus, L’amitié en guerre : une sélection de la correspondance d’Albert Camus et Elsa Triolet (1943-44)



L’impatience, entre amour et politique :

Jean-Yves Boriaud, L’impatience de Médée

Romain Slocombe, La double impatience

Romain Graziani, Trésor de l’inadvertance

Chantal Thomas, Portrait de ma mère en Impatiente



Arts :

Jean-Philippe Toussaint, Les trois arbres d’Hudimesnil

Guillaume Louet, Truffaut, délivré de sa souveraineté



La forme et le fond :

Henri Godard, Faire œuvre de critique littéraire après Mai 68

Thierry Laget, Dante en Arcadie



Notes de lecture :

Renaud Pasquier, Nina Allan, La fracture (Éd. Tristram)

Michel Crépu, Virginia Woolf, Londres (Bibliothèque Rivages)

Gaëlle Flament, Bartabas, D’un cheval l’autre (Éd. Gallimard)

Gabrielle Lécrivain, Frances A. Yates, Le théâtre du monde (Éd. Allia)



Chronique de l’amateur :

Michel Crépu, Maurice Genevoix, celui de 14

