La question de la diffusion de la norme du français est au cœur de nombreuses recherches en linguistique historique. Cet ouvrage offre des regards croisés sur la manière dont la sélection de la variété de français considérée comme légitime à enseigner et à transmettre s’opère au cours de l’histoire et dont elle est représentée dans différents types d’ouvrages de référence. Ses contributions réinterrogent les acquis de la linguistique historique sur la base d’éléments (socio)linguistiques, didactiques et/ou épistémologiques et contribuent ainsi à affiner et parfois à remettre en question des théories établies de longue date.



L’ouvrage montre également comment l’usage peut infléchir le discours théorique ou inversement par quelles stratégies les discours normatifs de certains auteurs parviennent parfois à influencer la réalité de la langue.

Dorothée Aquino-Weber est adjointe à la direction au Glossaire des patois de la Suisse romande et chargée d’enseignement en linguistique historique ; Sara Cotelli Kureth est directrice du Centre de langues et maitre d’enseignement et Carine Skupien Dekens est professeure titulaire à l’Institut de Langue et Civilisation françaises, toutes les trois à l’Université de Neuchâtel.

