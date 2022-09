Depuis plus d'une décennie, les éditions AFITT publient des ouvrages techniques dédiés à la formation… des spécialistes de la mort que l’on nomme thanatopracteurs. La mort leur va si bien qu'en cette rentrée, les éditeurs ont décidé, avec la rigueur qui les caractérise, d'ouvrir leurs presses aux polars, aux romans noirs, aux romans historiques et aux essais : médecins légistes, officiers de la police scientifique, psychiatres, thanatopracteurs, gardiens de cimetière, etc. sont ainsi appelés à devenir les héros de leurs ouvrages. La (prospère) maison a décidé de frapper fort d'emblée, en proposant à dix auteurs d'imaginer dix crimes "parfaits". Partenaire de cette sombre opération, le site ActuaLitté.com donne à lire ces dix récits : le crime parfait en dix leçons.