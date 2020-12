Université de Gdansk

Appel à communications

La littérature et l’oubli

Colloque en ligne, 27-28 septembre 2021

Université de Gdansk – Cahiers ERTA

La mémoire, la littérature, l’oubli – ainsi pourrait-on paraphraser le titre du célèbre ouvrage de Paul Ricœur. En effet, suspendue entre ces deux éléments à la fois philosophiques, psycho-cognitifs et narratifs, la littérature ne cesse d’affirmer son rôle en tant que langage en quelque sorte unique qui permet de dire et en même temps de problématiser cette tension entre mémoire et oubli. Certes, ces dernières décennies surtout l’ont entraînée du côté de la mémoire, comme le prouve l’essor des genres testimoniaux et, sur le plan métalittéraire, des études qui cherchent à théoriser le réel propre au discours littéraire, ou encore les enjeux mémoriels de celui-ci. Mais la littérature n’en reste pas moins rongée par l’oubli, contre lequel elle semble lutter de toutes ses forces. Plus elle s’efforce de capter la matière des choses, plus elle se rend compte de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de ne pas oublier. D’ailleurs, en éternisant tout un monde, avec ses êtres, ses objets, ses sensations, l’écrivain n’essaie-t-il pas d’en faire son deuil, de l’oublier enfin ?

Nous proposons ainsi, au cours de ce colloque, de nous pencher sur les différentes façons dont la littérature moderne et contemporaine d’expression française travaille et retravaille l’oubli afin de voir comment l’écriture permet/empêche d’exprimer/de cacher cette composante inéluctable de tout acte créateur.

Notre rencontre aura lieu à Gdańsk virtuel (MTeams), à l’Institut de Philologie Romane, les 27 et 28 septembre 2021. Les participants sont invités à faire parvenir l’intitulé de leur communication et un bref résumé de celle-ci jusqu’au 15 mars 2021 aux adresses suivantes : k.kotowska@univ.gda.pl, colloque.erta@ug.edu.pl.

Les frais d’inscription seront de 200 PLN (50 euros) et couvriront une partie des frais de publication dans un volume des Cahiers ERTA. Les coordonnées bancaires seront communiquées en juin.