Appel à contributions, revue Matraga, n° 54, 2021

La Revue Matraga de l'École doctorale de Lettres de l'Université de l'État de Rio de Janeiro (UERJ) vous invite à soumettre des articles inédits et des recensions critiques pour son prochain numéro. On accepte des contributions en portugais, en anglais, en espagnol et en français. Toutes les propositions seront évaluées anonymement par deux experts ad hoc externes et doivent respecter les normes de la revue.

La littérature du réel

Insérée dans une longue tradition qui remonterait à Homère, la littérature du réel se perpétue au XXIe siècle en évitant l'imagination servile, les conventions et les stéréotypes. Provocatrice, celle-ci se propose de créer à partir d’un écran moins déformant – problème poétique qui défie la capacité de l'écrivain à saisir et à transformer le réel en récit ou en poésie, dans le dessein d'associer la logique fictionnelle et le mimétisme, tout en visant l'illusion réaliste que l'écrivain français Guy de Maupassant proposait dans la seconde moitié du XIXe siècle. À l'époque, le naturalisme avait fait avancer la conception réaliste du roman, dépassant les frontières nationales et attirant des écrivains du monde entier qui l'ont adopté comme moyen de s'aligner sur la modernité. La réalité matérielle, brutale, corporelle et parfois sale est devenue matière romanesque et poétique. Dans la recherche de la représentation de la vie telle qu'elle est, le réel est représenté à travers le regard scientifique et une interférence minimale du narrateur, qui évite les jugements moraux ou les intentions conciliatrices. L'impact et la nouveauté de la fictionnalisation de ce réel ont été considérables au XIXe siècle, le naturalisme ayant souvent été associé à d'autres littératures du réel plus anciennes, telles la littérature libertine ou pornographique. Ces méthodes de création et ces formes d'expression ont été reprises par les écrivains et les artistes tout au long des XXe et XXIe siècles comme un moyen de représenter le réel dans la littérature, la peinture, la photographie, le théâtre, le cinéma et la dramaturgie à la télévision, médias qui y trouvent une manière légitime et percutante de parler de l'individu dans les sociétés, face aux maux, aux exclusions et aux différentes configurations de la violence, quelle qu’elle soit physique, psychologique ou symbolique. L'expression d'une réalité répugnante, la préférence pour les personnages marginalisés, l'observation et l'analyse de conflits sociaux, de thèmes tels que la pauvreté, l'injustice, la misère, les préjugés raciaux, la diversité sexuelle et l'oppression, sont encore des éléments récurrents de cette littérature qui se renouvelle à l'époque contemporaine. Ce numéro de Matraga accueille des articles qui envisagent la littérature du réel dans ses diverses manifestations, comme le naturalisme du XIXe siècle, le régionalisme des années 1930, le "roman-reportage" des années 1970, la littérature pornographique et les œuvres des écrivains contemporains.

Soumissions en ligne

e-ISSN 2446-6905

Sous la direction de : Leonardo Mendes (UERJ) et Pedro Paulo Catharina (UFRJ)

Parution : septembre 2021

*

CALL FOR PAPERS

Matraga is a scholarly journal published by the Graduate Program in Linguistics and Literature Studies at Rio de Janeiro State University, Brazil. Original papers and book reviews in Portuguese, English, Spanish or French are welcome. Papers are submitted to double blind peer review and must strictly follow guidelines for submission.

The literature of reality

Inserted in a long tradition that goes back to Homer, the literature of reality is perpetuated in the twenty-first century by evading the servile imagination, conventions and stereotypes. Provocative, it proposes to create by means of slightly deforming lenses - a poetic matter that calls into question the writer's ability to apprehend and transform reality into narrative or poetry, with the challenge of associating fictional logic and mimesis, to achieve the illusion of reality proposed by French writer Guy de Maupassant in the second half of the nineteenth century. At that time, naturalism moved the concept of the realistic novel forward, breaking national boundaries and attracting writers from around the world who adopted it as a way of aligning themselves with modernity. Material, brutal, bodily and sometimes dirty reality is transformed into novelistic and poetic material. In the quest to portray life as it is, a verbal rendering of reality is presented with scientific distance and minimal interference from the narrator, avoiding moral judgments or appeasing intentions. The impact and novelty of the fictionalization of this reality was tremendous in the nineteenth century, with naturalism often being associated with other older literatures of reality, such as libertine and pornographic novels. Such methods of creation and forms of expression were taken up by writers and artists throughout the twentieth and twenty-first centuries as a way of representing reality in literature, painting, photography, theater, cinema and television drama, which find in realism a legitimate and impactful way of representing individuals in societies, in the face of ills, exclusions and different configurations of violence - physical, psychological or symbolic. The expression of repulsive reality, the preference for marginalized characters, the observation and analysis of social conflicts, of themes such as poverty, injustice, misery, racial prejudice, sexual diversity and oppression, are still recurrent elements of this literature which is renewed in contemporary times. This issue of Matraga welcomes papers that study the literature of reality in its various manifestations, such as, for example, nineteenth-century naturalism, 1930s regionalism, 1970s “novel-reporting”, pornographic literature and the works of contemporary writers.

Online submission

e-ISSN 2446-6905

Editors: Leonardo Mendes (UERJ) and Pedro Paulo Catharina (UFRJ)

Publication: September 2021