Appel à contributions

La littérature des « mystères urbains » en Italie : des modèles du XIXe aux réécritures du XXe siècle

Transalpina n°25 (2022), numéro dirigé par Stefano Lazzarin et Mariella Colin

La critique a rarement reconnu une « dignité littéraire » à la tradition romanesque des mystères italiens, en l’écartant « du circuit de la littérature officielle » pour la confiner dans celui de la « littérature “mineure”, “d’appendice” » (Marini 1993, p. 12). Pourtant, ce genre compte en Italie un nombre non insignifiant d’œuvres, par des auteurs plus que dignes et parfois par des écrivains de premier plan dans l’histoire littéraire nationale. En guise d’exemples, nous pourrions rappeler les noms de Collodi (Misteri di Firenze. Scene sociali, 1857), Alessandro Sauli (I misteri di Milano, 1857-1859), Franco Mistrali (I misteri del Vaticano o la Roma dei Papi, 1861-1864), Anton Giulio Barrili (I misteri di Genova. Cronache contemporanee, 1867-1870), Francesco Mastriani (I misteri di Napoli, 1869), Giulio Piccini dit Jarro (Firenze sotterranea. Appunti, ricordi, descrizioni, bozzetti et I ladri di cadaveri, parus tous les deux en 1884), sans oublier ni le précurseur Antonio Ranieri (Ginevra o l’Orfana della Nunziata, 1839), ni le scapigliato Igino Ugo Tarchetti (Paolina. Misteri del Coperto dei Figini, 1865-1866 en revue et 1866 en volume).

Si les romans italiens des mystères, authentiques « best seller de l’époque », sont « aujourd’hui souvent totalement oubliés » (Castagnola et Orvieto 2012, p. 11), cela est dû à plusieurs facteurs. Une raison du désintérêt de la critique réside probablement dans l’origine non autochtone de ce filon littéraire, dont les principaux modèles – de l’ouvrage souche d’Eugène Sue Les mystères de Paris (1842-1843) jusqu’aux romans de Dickens – étaient étrangers. Phénomène d’importation, le filon italien des mystères serait dès lors, selon Quinto Marini, une mode littéraire fondamentalement inauthentique : « L’émulation du modèle français […] porte déjà en soi les germes de son échec » (1993, p. 9). Une autre raison de l’oubli dans lequel sont tombés les mystères italiens est sans doute représentée par l’hostilité plus ou moins ouverte de la culture italienne vis-à-vis du répertoire romantique, gothique et noir (Gallo et Foni, éd., 2009). Last but not least, il faudra évoquer la méfiance invincible que beaucoup de critiques italiens, de l’après-guerre à nos jours – car le préjugé est dur à mourir –, ont manifestée pour tous les produits littéraires affichant les étiquettes du populaire et de l’industrie culturelle, comme cela arrive, justement, dans le cas de l’« industrie des mystères » (Reim, éd., 1989, p. 9-23).

Ce numéro de Transalpina se propose de faire le point sur la littérature italienne des mystères et sur sa réception critique, mais également d’enquêter sur la postérité du genre et sur ses éventuelles ramifications au XXe siècle. Matthieu Letourneux a souligné le sort différent de certains genres populaires au XIXe et au XXe siècles : « tandis que le roman judiciaire s’était prolongé dans le roman policier, et que le roman de cape et d’épée et le roman d’aventures avaient subsisté sous diverses formes au XXe siècle, les héritages du mystère urbain semblent plus difficiles à identifier » (2015, p. 1). On peut se demander ce qu’il en est dans la littérature italienne : sommes-nous face à la « dissolution » des mystères (ibidem), ou bien serait-il possible d’identifier, au contraire, quelques réincarnations contemporaines – pour hétérodoxes et excentriques qu’elles soient – de ce genre littéraire ?

Les propositions d’articles, de 2000 signes maximum, en français ou en italien, incluant une bibliographie indicative et une brève présentation de l’auteur, sont à envoyer aux adresses électroniques stefano.lazzarin@univ-st-etienne.fr et colinmariella.univcaen@gmail.com, pour le 31 mars 2021 au plus tard. Les textes devront être remis pour le 31 janvier 2022 délai de rigueur. Ce numéro de la revue paraîtra en septembre 2022.

Call for papers

La letteratura dei « misteri urbani » in Italia : dai modelli ottocenteschi alle riscritture novecentesche

Transalpina n°25 (2022), fascicolo a cura di Stefano Lazzarin e Mariella Colin

Alla tradizione romanzesca dei misteri italiani la critica ha raramente riconosciuto « dignità letteraria », escludendola « dal circuito della letteratura ufficiale » per confinarla in quello della « letteratura “minore”, “d’appendice” » (Marini 1993, p. 12). Eppure il genere annovera in Italia un numero non insignificante di opere, firmate da autori più che dignitosi e talvolta anche da scrittori di primo piano nella storia letteraria nazionale. A mo’ di esempio, potremmo ricordare i nomi di Collodi (Misteri di Firenze. Scene sociali, 1857), Alessandro Sauli (I misteri di Milano, 1857-1859), Franco Mistrali (I misteri del Vaticano o la Roma dei Papi, 1861-1864), Anton Giulio Barrili (I misteri di Genova. Cronache contemporanee, 1867-1870), Francesco Mastriani (I misteri di Napoli, 1869), Giulio Piccini in arte Jarro (Firenze sotterranea. Appunti, ricordi, descrizioni, bozzetti e I ladri di cadaveri, entrambi del 1884), senza dimenticare né il precursore Antonio Ranieri (Ginevra o l’Orfana della Nunziata, 1839), né lo scapigliato Igino Ugo Tarchetti (Paolina. Misteri del Coperto dei Figini, 1865-1866 su rivista e 1866 in volume).

Se i romanzi italiani dei misteri, autentici « best seller dell’epoca », sono « oggi spesso totalmente dimenticati » (Castagnola e Orvieto 2012, p. 11), ciò è dipeso da vari fattori. Una ragione del disinteresse della critica risiede probabilmente nell’origine non autoctona di questo filone letterario, i cui principali modelli – dal capostipite Les mystères de Paris (1842-1843) di Eugène Sue ai romanzi di Dickens – erano stranieri. Fenomeno d’importazione, il filone italiano dei misteri sarebbe di conseguenza, secondo Quinto Marini, una moda letteraria sostanzialmente inautentica : « L’emulazione del modello francese […] reca già in sé i germi del suo fallimento » (1993, p. 9). Un’altra ragione dell’oblio va individuata nell’ostilità più o meno velata della cultura italiana nei confronti del repertorio romantico, fantastico e nero (Gallo e Foni, a cura di, 2009). Last but not least, andrà ricordata l’invincibile diffidenza di molta critica italiana dal dopoguerra in poi – e fino ai giorni nostri, perché il pregiudizio è duro a morire – per ogni prodotto letterario che esibisca le etichette del popolare e dell’industria culturale, come appunto avviene nel caso dell’« industria dei misteri » (Reim, a cura di, 1989, p. 9-23).

Questo numero di Transalpina si propone di fare il punto sulla letteratura italiana dei misteri e sulla sua ricezione critica ; ma anche di indagare sulla posterità del genere e sulle sue eventuali ramificazioni novecentesche. Matthieu Letourneux ha sottolineato i diversi destini di alcuni generi popolari nella transizione dall’Otto al Novecento : « tandis que le roman judiciaire s’était prolongé dans le roman policier, et que le roman de cape et d’épée et le roman d’aventures avaient subsisté sous diverses formes au XXe siècle, les héritages du mystère urbain semblent plus difficiles à identifier » (2015, p. 1). Ci si può chiedere se nella letteratura italiana le cose stiano davvero così : siamo di fronte alla « dissolution » dei misteri (ibidem), o è possibile identificare, al contrario, alcune reincarnazioni novecentesche – per quanto eterodosse ed eccentriche – di questo genere letterario ?

Le proposte d’articolo, di un massimo di 2000 battute, in francese o in italiano, accompagnate da una bibliografia indicativa e da una breve presentazione dell’autore, devono essere mandate agli indirizzi mail stefano.lazzarin@univ-st-etienne.fr e colinmariella.univcaen@gmail.com, per il 31 marzo 2021 al più tardi. I testi dovranno essere consegnati per il termine ultimo del 31 gennaio 2022. Questo fascicolo della rivista uscirà nel settembre 2022.

