DOSSIER

PENSÉES SECRÈTES DES ACADÉMICIENS.

FONTENELLE ET SES CONFRÈRES

Dossier thématique établi par Geneviève Artigas-Menant, Christophe Martin, Pierre-François Moreau,

Yann Sordet et Maria Susana Seguin

Geneviève Artigas-Menant

Introduction. Discours académique et pensée clandestine /

Introduction. Academic discourse and clandestine thought 15

François Moureau

Les lectures secrètes des académiciens et autres amateurs /

The secret readings of academicians and other amateurs 33

Laurence Macé

Académiciens et censeurs. Quels liens entre l’activité

censoriale et la culture clandestine ? /

Academicians and censors. What are the links

between censorial activity and clandestine culture? 49

Maria Susana Seguin

L’Académie royale des Sciences,

tribune officielle de la pensée clandestine /

The Académie royale des Sciences.

An official platform for clandestine thought 67

Françoise Gevrey

Lévesque de Pouilly, un « vrai philosophe qui a le cœur tendre » /

Lévesque de Pouilly, a “true philosopher with a tender heart” 81

Antonella Del Prete

Jean Terrasson, la double vie intellectuelle d’un académicien /

Jean Terrasson, The double intellectual life of an academician 95

Laura Nicolì

Pensées (point trop) secrètes de Nicolas Fréret sur la religion /

Nicolas Fréret’s (not very) secret thoughts on religion 107

Carole Dornier

Rêveries politiques d’un académicien déchu.

Les indiscrétions concertées de l’abbé de Saint-Pierre /

Political reveries of a fallen academician.

The concerted indiscretions of Saint-Pierre 119

Miguel Benítez

Lévesque de Pouilly et sa démonstration

de l’existence de Dieu par l’éternité du monde /

Lévesque de Pouilly and his demonstration

of the existence of God through the eternity of the world 133

Gianni Paganini

Antisémitisme ou judéophobie clandestine ?

Le cas des Opinions des anciens sur les Juifs /

Antisemitism or clandestine Judeophobia?

The case of the Opinions des anciens sur les Juifs 145

Antony McKenna, Gianluca Mori

La Lettre sur Locke de Voltaire, manuscrit clandestin /

Voltaire’s Letter on Mr. Locke, a clandestine manuscript 157

Alain Sandrier

Le secret des académiciens dévoilé.

Fictions et rêves de testament philosophique /

The secret of academicians revealed.

Fictions and dreams of philosophical legacies 185

Lorenzo Bianchi

Le jeune Montesquieu et l’Académie de Bordeaux.

Érudition, naturalisme et tentations radicales /

The young Montesquieu and the Académie de Bordeaux.

Erudition, naturalism, and radical temptations 197

Christian Albertan

L’hétérodoxie clandestine au crible de la pensée jésuite /

Clandestine heterodoxy under the microscope of Jesuit thought 213

Sylvain Menant

Les arrière-pensées des académiciens d’Église.

Le cas de Louis Racine et celui de François de Bernis /

The secret thoughts of Church academicians.

The cases of Louis Racine and François de Bernis 227

Ruggero Sciuto

Démarches secrètes de l’abbé Trublet pour devenir Immortel /

The secret steps of Abbé Trublet toward becoming Immortal 241

Mario Cosenza

Naigeon, entre tradition clandestine et activité académique /

Naigeon, between clandestine tradition and Academic activity 255

Jean Dagen

De la possibilité du secret. Fontenelle ou Voltaire /

The possibility of the secret. Fontenelle or Voltaire 271

Claudine Poulouin

L’Histoire des Ajaoïens de Fontenelle,

fable radicale, subversive et secrète /

Fontenelle’s Histoire des Ajaoïens,

a radical, subversive, and secret fable 285

Eszter Kovács

Fontenelle et Émilie du Châtelet,

savants et philosophes médiateurs /

Fontenelle and Emilie du Châtelet,

mediating scholars and philosophers 299

Catherine Volpilhac-Auger

Fontenelle et Montesquieu, une conversation à une voix /

Fontenelle and Montesquieu, a conversation with one voice 313

Paolo Quintili

Fontenelle et Maubec, la médecine des clandestins /

Fontenelle and Maubec, the medical science of clandestine writers 327

Stéphane Zékian

Que reste-t-il de Fontenelle en 1900 ?

Retour sur un concours académique /

What remained of Fontenelle in 1900?

A look back at an academic competition 339

VARIA

Jean-Pierre Cavaillé

Le diable au cul. Note d’érudition démonologique /

The devil in the ass. A note of demonological scholarship 359

Alain Mothu

Lucien ou Jésus ? L’Actéon du Cymbalum Mundi /

Lucien or Jesus? Actaeon in the Cymbalum Mundi 371

Lua Minh Tao

La parole de l’âne. Note sur Jésus magicien /

The discourse of the donkey. A note on Jesus the magician 383

Jean-Pierre Cavaillé

Campanella dis/simulateur.

À propos du Tommaso Campanella de Luca Addante /

Campanella dis/simulator.

On Luca Addante’s Tommaso Campanella 391

COMPTES RENDUS

Élodie Argaud, Épicurisme et augustinisme

dans la pensée de Pierre Bayle (Gianluca Mori) 409

Colas Duflo, Philosophie des pornographes (Alain Sandrier) 416

Miguel Benítez, Voltaire lit Locke. Une étude critique

de la Lettre sur l’âme (Geneviève Artigas-Menant) 419

Œuvres complètes de Voltaire, t. XXI :

Essai sur les mœurs et l’esprit des nations (Alain Sandrier) 424

Œuvres complètes de Voltaire, t. CXL : Notes et écrits marginaux

conservés hors de la Bibliothèque nationale de Russie

(Antony McKenna) 428

Bulletin bibliographique / Bibliographical announcements

Éditions de textes / Editions of source-texts 433

Études critiques / Critical studies 438

Index des noms de personnes / Index of names 467

