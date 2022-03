« Nos ancêtres les Malinkés, les Peuls, les Kongos… » C’est ainsi que commencent (ou devraient commencer !) les leçons d’histoire de la majorité des écoliers qui fréquentent, dans le monde, les écoles où l’enseignement est dispensé en français. En effet, comme le confirme la présente édition de La Langue française dans le monde – cinquième du genre – la majorité des locuteurs de français et de ceux qui acquièrent leurs premiers savoirs en français résident sur le continent africain. Si la langue française voyage depuis quelques siècles et que ses pérégrinations l’ont conduite des terres européennes aux Amériques, à la Caraïbe, au Maghreb, dans l’océan Indien, en Afrique subsaharienne, au Levant et même en Asie, c’est bien en Afrique qu’elle a été adoptée par le plus grand nombre d’individus.

C’est au cœur de ces différentes francophonies que nous plonge cette série d’enquêtes et d’analyses basées sur des recherches universitaires, des statistiques, des entretiens et des témoignages propres à rendre compte de la présence et de l’usage du français dans la grande diversité des contextes sociolinguistiques au sein desquels il s’épanouit. Cette cartographie ne manque pas de relever au passage les enjeux et les défis auxquels la langue française est confrontée, comme ceux que la Secrétaire générale de la Francophonie, madame Louise Mushikiwabo, a évoqués dans l’entretien qu’elle a accordé aux auteurs, en déclarant : « Cette langue commune doit se débarrasser de son caractère élitiste et devenir plus accessible. »