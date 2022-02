Enquêter sur « la guerre transmise », c’est explorer un territoire immense. Celui de la guerre elle-même, bien sûr, elle que nous pouvons tenir pour la plus importante épreuve collective que puisse traverser un acteur social – au point d’ailleurs qu’elle imprime parfois sa marque jusqu’aux heures ultimes de sa propre vie. Mais c’est aussi, d’un même élan, interroger sa transmission : par les liens puissants qu’une guerre tisse avec celles qui la précèdent ; à travers la parole des témoins, les œuvres de écrivains, des cinéastes, des artistes ; par l’École, les musées et le politique. Elle descend ainsi les filiations par le jeu des mémoires familiales, d’une génération à l’autre, puis de celle-ci aux suivantes. Elle se transmet également par les historiens, qui font de la guerre récit, et qui oublient parfois que c’est en disant la guerre qu’est née leur discipline. Elle se transmet enfin – et peut-être surtout – par le silence, ce que les spécialistes de la psyché savent mieux que les historiens.

Dans cette dixième livraison de Sensibilités, ces derniers posent ensemble leur regard sur les expériences de guerre d’autrefois et les modalités de leur transmission sur la longue durée. Mais plutôt que de les scruter en parallèle, ce numéro tente surtout d’organiser une interlocution véritable entre approches disciplinaires, sans jamais perdre de vue le rapport personnel des chercheurs en sciences sociales ou des explorateurs de la psyché aux objets qu’ils analysent.

Avec : Janine Altounian, Stéphane Audoin-Rouzeau, Jeanne Bernard, Julien Blanc, Françoise Davoine, Hélène Dumas, Pierre Judet de La Combe, Rithy Panh, Jean Rouaud, Karine Rouquet, Henry Rousso, Emmanuel Saint-Fuscien, Olivier Saint-Hilaire, Nicolas Werth.