La Géopoétique de l’œuvre de Tahar Bekri

Études réunies par Emna Tounsi

Sous la direction de Mustapha Trabelsi

Med Ali Éditions, collection ""LARIDIAME"", 2020.

EAN13 : 97899973335753.

L’univers géopoétique de Tahar Bekri, est traduit par une écriture marquée par l'altérité spatiale et temporelle. Il part de son expérience pour mieux parler de l'Autre. Il parle en son propre nom et s’aventure dans des espaces au sein desquels il reconnaît des parts de lui-même. Être au monde, transfrontalier plutôt qu'être apatride, Tahar Bekri a la conscience d'appartenir à un espace naturel et humain plus vaste. Le moi se dissout, à travers la « perception d'un réseau de connivences, de rappels, d'échos, de similitudes[1] » en quelque sorte dans l'universel. Son écriture est traversée par une volonté constante de transformer l’expérience de l’exil en errance, en quête, en rencontre, en voyage dans le(s) temps (passé individuel et collectif), dans des espaces réels et imaginaires. Transfuge, il voyage dans son paysage intérieur grâce au Verbe et à la relation de fraternité avec l’Autre.

Son projet n’est pas, cependant, idéologique, figé, mais littéraire, culturel, intellectuel et esthétique. Tahar Bekri est peu enclin aux utopies qui miroitent les contrevérités. La Tunisie qu’il évoque dans sa poésie est suggérée à travers la mer, les plantes, les arbres, les rochers, les éléments de la nature… (Je te nomme Tunisie, 2011). La terre qu’il aime est recréée, resémantisée à travers la fusion du végétal, du minéral et de l’aquatique. Le poète aime la retrouver comme souvenirs, comme socles de l’émotion, mais aussi comme métaphores d’ouverture au monde, de connivences avec les êtres et les lieux. C’est pourquoi il n’hésite pas à affirmer dans Marcher sur l’oubli : « Je suis personnellement, comme fasciné par la mer, l’océan, attiré par eux, attaché à la liberté qu’ils m’offrent[2].» Il se réapproprie l'espace géographique, humain pour en faire la substance et la forme de ses textes.

[1]Tahar Bekri, Marcher contre l'oubli, L'Harmattan, 2000, p. 19.

[2]Ana Monléon Dominguez, « L'interculturalité dans l'univers poétique de Tahar Bekri », Quaderns de Filologia. Estudis literaris. Vol. XII, 2007, p. 181.

Table des matières

Avant-propos

La géopoétique de l’œuvre de Tahar Bekri ………………...…………….......................7

Mustapha Trabelsi

Le poème fraternel ……………………………………...…………..…...........................13

Tahar Bekri

Tahar Bekri, « l'homme, le poète et l'universitaire »……………..……........................15

Abdallah Mdarhri Alaoui

I- Géopoétique et poésie

Pour une géopoét(h)ique de l'œuvre de Tahar Bekri, ………….………......................25

Mustapha Trabelsi

Les rêveries d'un lecteur solidaire, ……………………………………..........................33

Kamel Skander

Je te nomme Tunisie de Tahar Bekri, un recueil autobiographique…………………...……………………………………...……………….41

Anissa Kaouel

Tahar Bekri, géopoète………………………………...………....…….............................49

Inès Moatamri

II - Exil et errance

« Dans la flamme des distances le poème fraternel !» une approche de L’Horizon incendié……………………………...…………...……..…..............................................61

Denise Gellini

Le Livre du souvenir de Tahar BEKRI : Déracinement ou quête d’une humanité perdue…………………………………………...……….….............................................73

Meriem Ahmed

Poétique de l’espace dans la poésie de Tahar Bekri dans Le laboureur du Soleil, Les chapelets d’attache et Le chant du Roi errant……………..........................................81

Amal Latrech

L’image du pays natal dans la poésie de Tahar Bekri : Les Chapelets d’attache, Le Livre du souvenir, Je te nomme Tunisie…..................................................................95

Abir Toumi

Voyage au bout des mots : l’évasion poétique de Tahar Bekri dans Les Chapelets d’Attache………………………………………...………...............................................105

Malek Khbou

III – Transculturalité-Transtextualité

Humanisme et interculturalité dans la poésie de Tahar Bekri ….……......................117

Ana Monleón Domínguez

La brûlante rumeur de la mer de Tahar Bekri ou le poème de la fluidité……………………………………………………………….……….....................127

Raymond Mbassi Atéba

Géopoétique, transculturalité et intertexte dans Mûrier triste dans le printemps arabe……………………..………………..……………….............................................139

Emna Tounsi

IV – Engagement et résistance

La géopoétique de la résistance dans « Voyage en Palestine » de Tahar Bekri………………………………………….…..…………………................................151

Arselène Ben Farhat

Esthétique du vide et effacement du monde réel dans Si la musique doit mourir de Tahar Bekri……………………………………..…..……...............................................167

Maroua Derouiche

Les vergers, image de l’endurance, de la résistance et de la rébellion dans Je te nomme Tunisie de Tahar Bekri………………………..………....................................177

Nesrine Amor

Tahar Bekri, poète humaniste, ou la poésie au-dessus de la mêlée …………………………………………………………..……………....................185

Georges Fréris

Texte inédit, Tahar Bekri……………………………………….…...…..........................199

Bibliographie………………………………………….………………...........................201