En ligne

La France sur le divan : En thérapie (ARTE, 2021)

28 juin 2021

Journée d’études sur Teams

Appel à propositions

Lancée il y a un peu plus de deux mois sur la chaîne franco-allemande ARTE, la série En thérapie a connu un succès fulgurant. Inspirée de la série israélienne Be Tipul, elle met en scène cinq patients qui consultent le docteur Philippe Dayan. Or, très vite, derrière le malaise des individus, une autre dimension se fait jour. En thérapie prend le pouls de toute la société française et « sonde les failles d’une société en état de choc » comme le dit le site-web de l’émission. (https://www.arte.tv/fr/videos/RC-020578/en-therapie/)

L’intérêt pour les chercheurs en Études Françaises et Francophones réside dans l’extrême nouveauté du phénomène. Le séminaire cherchera à réunir toute personne intéressée par la culture française, quelle que soit son affiliation disciplinaire. Prière d’envoyer des propositions de présentation sur tous les aspects de la série (relevant des Études Françaises et Culturelles, mais également des Sciences des Médias, de l’histoire, de la sociologie, des sciences politiques, de la psychologie) de 12 à 15 min à l’adresse suivante : t.obergoeker@chester.ac.uk avant le 30 avril 2021.

Ce séminaire sera le premier d’une série de rencontres virtuelles qui nous mènera jusqu’aux élections présidentielles françaises du printemps 2022.