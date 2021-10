Que l’écriture de l’histoire littéraire relève pour une large part d’un travail de classement, les chercheurs et les enseignants en lettres le savent bien qui, par souci d’organiser leur récit comme de situer leur objet, ne cessent de mobiliser des groupes et des groupements informés par des catégories esthétiques, périodiques, spatiales, etc. À l'initiative de Guillaume Bridet et Laurence Giavarini, les dix contributions du récent numéro de la revue COnTEXTES font l’hypothèse qu’une "fonction-groupe" est à l’œuvre dans l’histoire littéraire et qu’elle permet de raconter la production de la littérature. En la confrontant à la "fonction-auteur" identifiée par Foucault, elles révèlent les présupposés, les échelles et les fins de l’histoire littéraire, tout en permettant d’envisager d’autres histoires littéraires possibles. La "fonction-groupe" est ainsi proposée à la recherche comme un outil à la fois réflexif et critique destiné à déployer le fait social qu’est la littérature, c’est-à-dire d’abord à le saisir dans l’écriture changeante de son histoire.