Appel à communications pour une journée d’étude le 22 juin 2021 :

La Curée : empire et emprise de la chair

Modalités pratiques :

Date : mardi 22 juin 2021, de 9h00 à 18h30

Lieu : CNRS Pouchet, 59-61, rue Pouchet, 75017 Paris

Organisateurs : Cyril Barde et Michael Rosenfeld

Avec le soutien du Centre d’études sur Zola et le naturalisme à l’Institut des textes et manuscrits modernes (ITEM) au CNRS et des Doctoriales de la Société des études romantiques et dix-neuviémistes.

Comité scientifique :

Nicole G. Albert – chercheuse indépendante.

Aurélie Barjonet – Université de Versailles St-Quentin

Colette Becker – Université Paris-Nanterre

Céline Grenaud-Tostain – Université d’Evry Val d’Essonne / ITEM

Olivier Lumbroso – Université Sorbonne Nouvelle / ITEM

Alain Pagès – Université Sorbonne Nouvelle / ITEM

Éléonore Reverzy– Université Sorbonne Nouvelle

Clive Thomson – Université de Guelph

Cyril Barde – Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis

Michael Rosenfeld – ITEM

Les propositions pour des communications de 25 minutes ainsi qu’une courte bio-bibliographie sont à envoyer au plus tard le 15 janvier 2021 par courriel à Cyril Barde et Michael Rosenfeld (lacuree@ezola.fr). Les propositions ne doivent pas dépasser 250-300 mots et peuvent être envoyées en français ou en anglais. Toutes les propositions seront rendues anonymes avant d’être évaluées par le comité scientifique. Les réponses seront données au courant du mois de février 2021.

Parmi les neuf interventions prévues lors de cette journée, trois sont réservées à des doctorants ou des docteurs récents.

Nous ne prenons pas en charge les frais de déplacement ni d’hébergement. Cependant nous espérons offrir les pauses café et le déjeuner aux participants à la journée d’étude, si le budget le permet.

Crise sanitaire COVID-19 :

Nous souhaitons vivement que cette crise ne soit plus d’actualité en juin 2021. Cependant, si les circonstances ne permettent pas de tenir la journée d’études en présentiel, nous prévoyons de l’organiser en visioconférence, via la plateforme du CNRS.

Publication des communications :

Les communications seront publiées dans un dossier thématique des Cahiers naturalistes en 2022, dirigé par Cyril Barde et Michael Rosenfeld. Les articles pour publication seront à soumettre au plus tard le 15 août 2021. Ils seront évalués par le comité scientifique de la journée d’étude et par le comité de rédaction des Cahiers naturalistes.

*

Argumentaire :

Le 5 novembre 1871, la rédaction du quotidien La Cloche interrompt la publication en feuilleton de La Curée, alors que le Parquet menace d’entamer des poursuites judiciaires en raison des nombreuses plaintes de lecteurs. Au lendemain de cette interruption, Zola défend la moralité de son roman dans une lettre à Louis Ulbach, le directeur du quotidien. Dans cette lettre qui sera publiée dans La Cloche, le romancier déclare avoir voulu peindre le « bruit grandissant des orgies » afin de condamner l’« éclat de débauche qui éclaire le Second Empire », sans cependant avoir « osé tout dire ».

L’épisode qui provoque la censure est celui du café Riche, alors que Maxime et Renée s’apprêtent à partager leur première nuit d’amour. Certes, cette scène produit un effet de choc, mais elle n’enfreint pas totalement le tabou de l’inceste puisqu’aucun lien de sang n’existe entre les deux personnages. C’est là toute la stratégie narrative de Zola dans cette œuvre : faire des allusions à des comportements moralement réprimés à l’époque afin de provoquer critiques littéraires et lecteurs, dans un jeu subtil entre le dit et le non dit. La critique littéraire contemporaine fait écho au scandale que suscite le roman : le deuxième volume du cycle des Rougon-Macquart est qualifié de « simple ordure » par Covielle dans Le Figaro, ou encore de roman « ardent, excessif » par Jules Claretie dans L’Illustration. Pourtant, dans La Curée, Zola voulait fustiger la « vie à outrance » du Second Empire et la corruption morale et politique de ce régime grâce à une écriture visant à mettre au jour la subversion du vieux Paris par les travaux haussmanniens et l’inversion des valeurs qui en sont la cause autant que le symptôme. La ville devient une gigantesque alcôve : les relations entre l’intérieur et l’extérieur, le public et le privé, les pères et les fils, les hommes et les femmes s’en trouvent alors subverties

C’est dans cette perspective que l’on peut comprendre la dissonance, voire la discordance entre le sexe, le genre et la sexualité des personnages qui peuplent le roman. Si de nombreux personnages principaux et secondaires sont marqués par une identité de genre ambiguë et labile, ce trouble ne semble pas affecter leur sexualité qui demeure dans la norme hétérosexuelle. Parmi eux, citons Renée, qui adopte des comportements et des attributs virils ; Maxime, dépeint comme le type même du « petit crevé » et l’« homme-femme des sociétés pourries » mais qui n’entretient aucune relation homosexuelle. Inversement, le genre des personnages aux sexualités non normatives comme les lesbiennes Sidonie Saccard, Suzanne Haffner et Adeline d’Espanet, le valet homosexuel Baptiste n’est, quant à lui, pas remis en question, même si ces personnages sont marginalisés par leur position secondaire dans le récit. Alors que la doxa de l’époque souligne plutôt la discordance entre sexe et sexualité en associant étroitement inversion sexuelle et transgression de genre, La Curée montre que Zola envisage d’autres configurations dans le roman, sans parler d’autres personnages qui soulèvent des questions intrigantes, à l’instar de Louise de Mareuil, dont le genre demeure incertain et que son infirmité semble priver de toute sexualité. Zola choisit en outre de la marier à Maxime, qui est un peu son miroir en raison de l’ambiguïté de son identité sexuelle.

Le 150e anniversaire de la censure du feuilleton de La Curée est l’occasion de se pencher sur la déliaison du genre et de la sexualité des personnages dans cette œuvre, grâce aux nouveaux regards apportés par les études de genre, les études gays et lesbiennes et les queer studies. Cette discordance est-elle le signe d’une pensée moderne non-essentialisante ou le symptôme de la décadence du Second Empire que Zola cherche à flétrir dans ce roman ? La question est de savoir si la distinction opérée entre sexe, genre et sexualité est un élément d’une satire réactionnaire ou une articulation plus moderne et plus fluide de ces catégories. Si cette journée s’inscrit dans le sillage des études culturelles et des études de genre, elle vise aussi à montrer les liens féconds qu’elles peuvent entretenir avec des approches plus classiques de la critique littéraire (génétique, poétique, histoire). C’est aussi à ce dialogue des méthodes et des démarches épistémologiques que nous souhaitons modestement contribuer.

*

Axes de recherche :

Représentations des marginalités sexuelles et du genre : il s’agit d’examiner les différentes articulations entre sexe, genre et sexualité qui apparaissent dans le roman. Les personnages secondaires (Sidonie, Baptiste, Suzanne Haffner, Louise de Mareuil…), moins étudiés par la critique, peuvent donner lieu à des études novatrices et stimulantes.

Étude des masculinités : le roman présente un large éventail de masculinités à travers les personnages du récit qui se définissent les unes par rapport aux autres, les unes contre les autres et que l’on peut étudier à la lumière des concepts de Connell dans Masculinités. Enjeux sociaux de l'hégémonie, 2014 (masculinités hégémoniques, complices, subordonnées, marginalisées).

Rapports entre genre, sexualité et esthétique : on pourra se demander en quoi l’esthétique du Second Empire telle qu’elle est évoquée par Zola (ostentation et mauvais goût, parodie et pastiche, tableau vivant) et les genres qu’elle privilégie (l’opérette, le tableau vivant) entrent en résonance avec les représentations du genre (gender) et de la sexualité dans le roman.

Études génétiques : l’étude des manuscrits, des dossiers préparatoires, de l’ébauche du roman et des épreuves peut apporter des informations précieuses sur l’élaboration d’un personnage et les relations qu’il entretient avec les autres. L’évolution des caractères physiques et moraux des personnages, le choix du lexique appliqué au genre et à la sexualité sont autant de pistes qu’il peut être intéressant d’explorer.

Réception de l’œuvre du point de vue du genre et de la sexualité : on pourra, entre autres, revenir sur la censure du feuilleton dans La Cloche en 1871, ou encore sur les caviardages effectués sur les traductions du roman.

La journée d’étude peut également accueillir des études comparatives portant sur des ouvrages contemporains de La Curée (romans, textes scientifiques) qui permettront de mieux situer et de mettre en perspective la spécificité du traitement des questions de genre et de sexualité par Zola. Des comparaisons au sein même de l’œuvre zolienne peuvent être très stimulantes : La Curée pourrait ainsi être confrontée à Renée, adaptation théâtrale du roman en cinq actes, publiée par Zola en 1887. Plus largement, on pourra comparer La Curée à d’autres romans des Rougon-Macquart afin de déterminer les spécificités de la poétique des genres dans le roman de 1871 ou, au contraire, les points de convergence inscrits dans la totalité du cycle. On peut enfin envisager une étude des adaptations cinématographiques de 1917 (Negroni) et 1965 (Vadim), qui permettent d’interroger la scénarisation du masculin et du féminin.

*

Bibliographie sur La Curée :

