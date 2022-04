Ce volume collectif s’attache à la relation entre poésie et peinture, du romantisme au contemporain, autour de deux axes : « La critique d’art » et « Le poème d’art ». Dans un premier temps, les contributions cernent la réinvention de la critique d’art par les poètes.

À travers des exemples majeurs des XIXe et XIXe siècles, il s’agit de sonder les caractéristiques de cette prose d’idées esthétiques, qui articule réception et réflexion, mais aussi observation et imagination, valorisant la prose poétique, en des ekphraseis singulières, qui interrogent en miroir la poésie dans ses virtualités plastiques. Le va-et-vient entre prose et poésie nourrit une critique d’art dont la portée créatrice aboutit à la collaboration du poète et du peintre, phénomène essentiel jusqu’à nos jours qui prend toutes formes de dialogues, recherches typographiques, collages ou livres à figures. Ces compagnonnages entre les expériences créatrices contribuent, par réfraction, à singulariser la critique d’art des poètes par rapport à la critique d’art spécialisée.

Dans un second temps, les textes réunis ici se proposent d’évaluer le retour de ces pratiques dans la poésie, afin d’établir les enjeux et les modalités du poème d’art, un poème inspiré par le(s) tableau(x), englobant la rêverie esthétique, un genre à part, hybride et vagabond, une forme de poème critique où l’iconique entre en résonance avec la réflexivité de la poésie elle-même.

L’idée même de poème trouve alors à se renouveler, loin des clivages traditionnels, à la faveur d’un déplacement du paradigme musical vers le paradigme pictural, jusqu’à émaner parfois de poètes-peintres ou de peintres-poètes.



SOMMAIRE



Avant-propos



Corinne Bayle & Serge Linarès, « Introduction »



Dominique Vaugeois (Rennes-II), « Le sujet de la critique poétique : subjectivisme, responsabilité et justesse »



La critique d’art



Corinne Bayle (ENS de Lyon), « Gautier et Baudelaire critiques d’art : la couleur, le rêve et l’arabesque »



Delphine Gleize (Grenoble), « “À toi, peintre, le monde ! À toi, poète, l’âme !”. Victor Hugo critique d’art ? »



Sylvain Ledda (Rouen), « Le sérieux et le dilettante. Musset, poète et critique d’art »



Barbara Bohac (Lille-III) « La caricature comme art. Baudelaire et Banville, sur un génie du crayon : Daumier »



Florence Pettelat (UVSQ), « Le Louvre imaginaire, réminiscences et muséographie dans l’œuvre de Verlaine »



Serge Linarès (Sorbonne Nouvelle), « Critique d’art et Esprit nouveau »



Antonio Rodriguez (Lausanne), « Max Jacob, le primitivisme breton face à l’art nègre »



Yvanne Rialland (UVSQ), « André-Pierre de Mandiargues, hors de son belvédère »



Marie Frisson (ENS-Sorbonne Nouvelle), « La critique d’art de Francis Ponge : façon(s) d’écrire. Heur et bonheur d’expression dans Matière et mémoire »



Daniel Lançon (Grenoble), « Critique d’art et histoire de l’art chez le jeune Yves Bonnefoy »



Le poème d’art



Marie-Paule Berranger (Sorbonne Nouvelle), « Tanguy dans La Caverne illuminée. Apologue et poème d’art chez André Breton »



Corinne Bayle (ENS de Lyon), « “Les chambres les plus secrètes de l’ombre”. Paul Éluard et André Masson »



Serge Linarès (Sorbonne Nouvelle), « “Le rendez-vous des poètes”. Aspects de la lyrique sur Picasso »



Thomas Augais (Sorbonne Université), « Giacometti et le poème d’art »



Dominique Kunz-Westerhoff (Lausanne), « Imaginer le dehors : le poème d’art chez Jacques Dupin »



Letizia Lupino (UVSQ), « Bernard Noël, le regard et l’espace »



Gaëlle Théval (Rouen), « “Frapper les mêmes touches de l’être” : Bernard Heidsieck et Jean Degottex ».



Coda