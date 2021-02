La Connexion corrélative. De la phrase au discours

sous la direction d'Audrey Roig et Catherine Schnedecker

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

*

EAN : 9782406104933

212 pages

29 €

*

DESCRIPTION

Recueil d’études diachroniques et synchroniques, cet ouvrage entend décrire un certain nombre de formes et tournures illustrant la connexion corrélative, et apporter de nouveaux éclairages sur le fonctionnement de marqueurs ou tours corrélatifs dans le cadre de la phrase et/ou du texte/discours.

Table des matières