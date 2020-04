Dans l'impossibilité de jouer dans ses différentes salles parisiennes et en tournée, toute la Troupe de la Comédie française se mobilise : avec La Comédie continue !, la Maison de Molière propose en ligne une programmation à la fois familiale et pédagogique, poétique, divertissante et toujours théâtrale.



Télécharger le programme de la semaine…



Suivre la chaine directement sur YouTube…