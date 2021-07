Une collection verte, par Claude Grimal

en ligne sur en-attendant-nadeau.fr, le 21 juillet 2021

Avec leur collection « Les pionniers de l’écologie », les éditions Le Pommier constituent une petite bibliothèque classique sur la nature qui peut intéresser tous les lecteurs. Après une Histoire naturelle des animaux sauvages de Buffon, La montagne de Michelet et un volume d’Alexander von Humboldt, elles présentent un second volume du savant allemand (De l’Orénoque au Cajamara, 1808), le célèbre Nature de Ralph Waldo Emerson et des textes de Jean-Jacques Audubon.

Jean-Jacques Audubon, Scènes de la nature. Présentation d’Henri Gourdin. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Eugène Bazin. Le Pommier, coll. « Les pionniers de l’écologie », 350 p., 14 €

Ralph Waldo Emerson, Nature suivi de Société et solitude. Présentation de Stéphane Afeissa. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Xavier Eyma et Marie Dugard. Le Pommier, coll. « Les pionniers de l’écologie », 368 p., 14 €

Alexander von Humbolt, De l‘Orénoque au Cajamara. Présentation de Gilles Fumey et Jérôme Gaillarder. Trad. de l’allemand par Charles Galuski. Le Pommier, coll. « Les pionniers de l’écologie », 432 p., 15 €

L’amateur d’une approche « pluridisciplinaire » façon XVIIIe siècle lira plutôt Humboldt, « le plus grand savant voyageur qui ait jamais vécu » selon Darwin. L’amoureux d’aventures et de récits sur l’Amérique du Nord suivra les pas d’Audubon, bourlingueur des années dix à quarante (du XIXe) dans les endroits reculés de son pays. Quant aux têtes plus philosophiques, elles préféreront peut-être se pencher sur Nature (1836) et Société et solitude (1870), classiques du transcendantalisme. Dans tous les cas, chacun trouvera les textes précédés d’introductions utiles, et présentés dans de belles traductions « d’époque » – ou quasi. […]

