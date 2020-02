LSRS Luxembourg

La cognition humaine chez Andreï Makine

Human Cognition in Andreï Makine’s Oeuvre

Journées d’études organisées par Luxembourg School of Religion & Society

Study days organized by Luxembourg School of Religion & Society

3 et 4 décembre 2020 – December 3-4, 2020

Orateur invite – keynote speaker:

Alexandre Gefen (CNRS, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3)

Appel à communications (please scroll down for the English version)

En raison de la « franco-russité » d’Andreï Makine/Gabriel Osmonde, le thème de prédilection de la critique makinienne est la double filiation nationale, culturelle et linguistique de l’écrivain et de son œuvre (voir, entre autres, La Chance 1999 ; Mélat 2002 ; Safran 2003 ; Nazarova 2005 ; McCall 2005 et 2006 ; Parry, Scheidhauer et Welch 2004 et 2005 ; Laurent 2006 ; Lubkemann Allen 2006 ; Wanner 2008, 2011a et 2011b ; Sylwestrzak-Wszelaki 2010 ; Gillespie 2010 ; Duhan 2017 ; Mistreanu 2017 et 2018 ; Ausoni 2018). Il existe, en outre, un nombre important de travaux dédiés à l’analyse de l’illustration de l’histoire ou de l’espace russes ou français dans ses textes (par exemple Clément 2011 ; Derbac 2012 ; Hansen 2012 et 2013 ; Harmath 2016 ; Mistreanu 2017 ; Duffy 2018), auxquels s’ajoutent quelques études sur les stratégies auctorielles, stylistiques ou narratives utilisées par l’auteur (Porra 1998 ; Clément 2011 ; Lievois 2014 et 2018 ; Pery-Borrisov 2014 ; Mistreanu 2017).

Bien qu’elle se trouve au cœur de l’esthétique makinienne, la représentation littéraire de la cognition humaine a pourtant reçu relativement peu d’attention critique jusqu’à présent (voir Mistreanu 2018 et 2019). Les journées d’études que nous organisons se donnent pour objectif de combler cette lacune. Nous invitons les chercheurs intéressés par l’œuvre d’Andreï Makine – y compris par les quatre romans publiés par l’auteur sous le pseudonyme de Gabriel Osmonde –, par les études littéraires cognitives (cf. Oatley 2011 ; Caracciolo et Bernini 2013 ; Jaén et Simon 2013 ; Calabrese et Ballerio 2014 ; Zunshine 2015 ; Garratt 2016 ; Lavocat 2016 ; Cave 2016 ;Troscianko et Burke 2017), ainsi que par la psychologie et les neurosciences cognitives, à réfléchir ensemble sur la façon dont l’esprit et le cerveau humains sont mis en scène dans l’œuvre du plus jeune membre de l’Académie française. Nous entendons par cognition une notion qui englobe l’ensemble des phénomènes qui se rapportent à l’esprit humain, non seulement la raison et la mémoire, mais aussi la perception, l’affect et les émotions, l’imagination et les mouvements du corps, etc. (Collins, Andler et Talon-Baudry 2018). Nos journées d’études seront notamment centrées sur deux axes, l’un concernant la représentation des processus cognitifs dans l’œuvre de Makine, et l’autre analysant l’influence des textes de cet auteur sur l’activité mentale du lecteur.

Nous sommes vivement intéressés par les travaux des chercheurs dont la langue de travail est l’anglais, ainsi que par des études empiriques sur l’œuvre makinienne. Nous encourageons également les doctorants et les jeunes chercheurs à nous envoyer leur proposition de communication. Les actes de ces journées seront publiés.

Les propositions de communication (300 mots, en français ou en anglais), accompagnées d’une brève notice bio-bibliographique (100-150 mots), sont à envoyer à diana.mistreanu@lsrs.lu avant le 15 mai 2020. Les chercheurs dont la communication sera retenue seront contactés avant le 15 juin 2020.

Calendrier :

Journées d’études La cognition humaine chez Andreï Makine – Human Cognition in Andreï Makine’s Oeuvre (LSRS, Luxembourg) : 3 et 4 décembre 2020

Date limite pour envoyer une proposition de communication : 15 mai 2020

Notification d’acceptation : 15 juin 2020

Date limite pour l’envoi des articles : 20 février 2021

Comité d’organisation :

Jean Ehret

Diana Mistreanu

Comité scientifique :

Jean-François Bonnot, Université de Lorraine

Marie-Agnès Cathiard, Université Grenoble Alpes

Marco Caracciolo, Université de Gand

Jean Ehret, LSRS

Sylvie Freyermuth, Université du Luxembourg

Timea Gyimesi, Université de Szeged

Nathalie Roelens, Université du Luxembourg

Cornelia Ruhe, Université de Mannheim

Diana Mistreanu, LSRS

***

Cet événement est le deuxième d’une série de journées d’études sur différentes thématiques qui relèvent des études littéraires cognitives. L’objectif de ces journées est de préparer le colloque international sur les études littéraires cognitives organisé par la LSRS en 2021.

Call for Papers

Because of Andreï Makine’s Franco-Russian background, the central topic of his critical reception has been his double national, cultural, and linguistic filiation (see, for example, La Chance 1999; Mélat 2002; Safran 2003; Nazarova 2005; McCall 2005 and 2006; Parry, Scheidnauer and Welch 2004 and 2005; Laurent 2006; Lubkemann Allen 2006; Wanner 2008, 2011a and 2011b; Sylwestrzak-Wszelaki 2010; Gillespie 2010; Duhan 2017; Mistreanu 2017 and 2018; Ausoni 2018). There is also an important amount of work that addresses the depiction of the Russian or French space and history in his texts (Clément 2011; Derbac 2012; Hansen 2012 and 2013; Harmath 2016; Mistreanu 2017; Duffy 2018), as well as a number of studies on the auctorial, narrative, and stylistic strategies used in his oeuvre (Porra 1998; Clément 2011; Lievois 2014 and 2018; Pery-Borrisov 2014; Mistreanu 2017).

Despite being at the heart of Makine’s aesthetics, the literary depiction of human cognition has received a rather limited amount of critical attention to date (Mistreanu 2018 and 2019). The aim of the study days we are organizing is to fill this gap. We invite all the researchers interested in Makine’s work – in which we include the four novels the author has published under the pseudonym of Gabriel Osmonde –, in the burgeoning field of cognitive literary studies (cf. Oatley 2011; Caracciolo and Bernini 2013; Jaén and Simon 2013; Calabrese and Ballerio 2014; Zunshine 2015; Garratt 2016; Lavocat 2016; Cave 2016;Troscianko and Burke 2017), as well as in cognitive neuroscience and psychology, to discuss the way in which the human mind and brain are depicted in the texts of the youngest member of the Académie française. By “cognition” we understand all phenomena related to the human mind: not only reason and memory, but also perception, affect, emotion, imagination, body movements, and others (Collins, Andler and Talon-Baudry 2018). Our study days will be focused on two main axes. The first concerns the depiction of cognitive processes in Makine’s work, whilst the second one consists of the manner in which Makine’s texts may influence the reader’s mental activity.

We are particularly interested in the contributions of the researchers whose working language is English, as well as in empirical approaches to Makine’s work. We also encourage Ph.D. students and young scholars to submit their paper proposals. The proceedings of these study days will be published.

Abstracts of no more than 300 words, either in English or in French, as well as a bio-bibliographic notice (100-150 words), should be sent to diana.mistreanu@lsrs.lu by May 15, 2020. The authors whose abstracts are accepted will be contacted on June 15, 2020.

Calendar:

Study days La cognition humaine chez Andreï Makine – Human cognition in Andreï Makine’s œuvre (LSRS, Luxembourg): December 3-4, 2020

Deadline to submit a proposal: May 15, 2020

Notification of acceptance: June 15, 2020

Deadline to submit the written article: February 20, 2021

Organizing Committee:

Jean Ehret

Diana Mistreanu

Scientific Committee:

Jean-François Bonnot, University of Lorraine

Marie-Agnès Cathiard, Grenoble Alpes University

Marco Caracciolo, Ghent University

Jean Ehret, LSRS

Sylvie Freyermuth, University of Luxembourg

Timea Gyimesi, University of Szeged

Nathalie Roelens, University of Luxembourg

Cornelia Ruhe, University of Mannheim

Diana Mistreanu, LSRS

***

This event is the second in a series of study days on cognitive literary studies that will take place at the LSRS. The goal of this event is to prepare the international conference on cognitive literary studies organized by the LSRS in 2021.

