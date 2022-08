Université du Québec à Trois-Rivières (Canada)

François Blais n’est plus. Il a fait don de sa finesse d’esprit et d’un humour mordant à travers des personnages qui ont coloré le paysage littéraire québécois pendant 15 ans. Son œuvre est dense, diversifiée mais cohérente ; elle compte 12 romans et recueils de nouvelles —d’Iphigénie en Haute-Ville (2006) à La seule chose qui intéresse tout le monde (2021)—, 4 livres pour la jeunesse —dont Lac Adélard (2019), lauréat du Prix du Gouverneur général et du Prix jeunesse des libraires du Québec—, des fictions brèves offertes à des revues et collectifs, des chroniques perspicaces dans le magazine Protégez-vous. Elle est enfin marquée par la grande discrétion médiatique de François Blais, un quasi-silence à laisser songeurs les sociologues de la littérature. Cette présence timide participe peut-être, en partie, de ce sentiment généralisé qu’éprouvent les lectrices et lecteurs de Blais: celui d’une forme particulière d’amitié de lecture, une sorte de communauté tressée au fil de ses narrations, de la Tess de Document 1 à la Sam du roman éponyme, aux destins épars des élèves de La classe de Madame Valérie.

Le 17 mars 2023 sera dédié à l’élégance et à la pertinence de l’œuvre de François Blais. Nous ferons «classe» autour de Monsieur François avec la lumière que son écriture nous a apportée. Nous vous invitons donc à soumettre des intentions de lectures, analyses, créations, discussions sur l’œuvre de François Blais à l’occasion d’une journée d’étude et de création qui aura lieu à Trois-Rivières, capitale de sa Mauricie natale. Vos soumissions —d’au plus une page— devront parvenir à David Bélanger (david.belanger2@uqtr.ca) et à Cassie Bérard (berard.cassie@uqam.ca) au plus tard le 20 septembre 2022.