Faculté des Lettres et des Sciences Humaines. Université Chouaïb Doukkali d'El Jadida. maroc

Appel à communications

Le Laboratoire d’Études et de Recherches sur l’Interculturel (LERIC/URAC 57)

Organise

La cinquième édition des Journées Jeunes Chercheurs sous le thème :

« Langue, Littérature et Art : Itinéraire de recherches sur l’Interculturel »

Les 9 et 10 décembre 2021

Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Université Chouaib Doukkali, El Jadida, Maroc

Argumentaire

À l’aune du croisement interdisciplinaire, les recherches sur l’interculturel interrogent les productions littéraires et artistiques nées du métissage imposé par la mondialisation. S’il est vrai que « nos sociétés sont structurellement et durablement marquées par la pluralité et la diversité culturelle » (Abdallah-Pretceille, 2010 : 10), il n’en demeure pas moins que ce chevauchement des cultures, au sein de chaque communauté, amène a posteriori tout chercheur à puiser dans ce vivier disciplinaire de sciences humaines concomitantes, qui ont un lien inextricable avec la matrice littéraire (sociolinguistique, sciences du langage, communication, sociologie, psychologie, éthologie, anthropologie…). En effet, selon la perception barthésienne, « La littérature prend en charge beaucoup de savoirs pluriels » (1978 : 17).

Il s’agira donc, lors de ces deux journées, de faire la lumière sur ces zones d’ombre qui couvrent encore certains aspects de l’interculturalité, desservie par des définitions parfois peu précises. Nous essaierons de la revisiter dans une perspective décloisonnée, multidimensionnelle et émancipée des lieux communs ethnocentristes. Il est patent qu’à ce propos, l’intérêt porté par les jeunes chercheurs au corpus littéraire, linguistique ou artistique et aux recherches didactiques, s’inspire essentiellement d’approches théoriques pionnières pour expliquer le fonctionnement linguistique ou l’évolution des langues, dans un contexte social marqué par la coexistence de plusieurs cultures, en harmonie ou en dissonance, selon l’expérience individuelle du sujet parlant (ou écrivant). Il appert que le recours à des méthodologies scientifiques interdisciplinaires est indispensable pour porter un regard éclectique sur le devenir du sujet interculturel, son rapport aux langues naturelles ou acquises, l’usage et les mutations qu’il y opère. Peut-on, dès lors, apprendre ou enseigner une autre langue sans s’imprégner de sa charge culturelle au risque de s’aliéner et d’être à mi-chemin entre sa langue maternelle et celle de l’Autre ? C’est à cette question complexe que s’attèlent les recherches doctorales de nos jours, partant du constat qu’« Apprendre une culture, c’est d’abord, rencontrer l’Autre, l’interlocuteur », pour reprendre Martine Pretceille (1998 :41).

Vecteur d’enrichissement académique et humain, l’itinéraire du chercheur l’amène à re « créer » de nouvelles perspectives pour aborder le corpus, en tant que didacticien, linguiste, ou observateur des transmutations littéraires interculturelles. Où se positionne la recherche du jeune chercheur au carrefour de cette interdisciplinarité prééminente ? Quel nouvel apport pourrait-il ajouter au concept de l’interculturalité inhérente à son espace géographique ? Cet appel à communications s’adresse aux jeunes chercheurs dont le projet de recherche porte sur les lettres, les langues, la didactique, l’art dans un espace maghrébin marqué historiquement par la présence de plusieurs langues et cultures.

Quelques axes non exhaustifs :

- Contacts des langues et des cultures.

- Langues minoritaires ou minorées au Maroc.

- Hybridité et intertextualité dans la littérature francophone

- Récit de voyage et représentations de l’altérité.

- Didactique des langues et des cultures.

- Dimensions intra/interculturelles dans l’enseignement/apprentissage du texte littéraire.

- Itinéraires de la recherche doctorale (approches/ problématiques/ méthodologie…).

Modalités de soumission

Un résumé de 350 mots accompagné d’une bibliographie indicative ainsi que de 5 mots‐clés, mentionnant l’axe dans lequel se situe la proposition, doit être soumis en français à l’adresse suivante : jjc2021ed5@gmail.com

Merci de préciser dans le corps du message, le nom et le prénom, le rattachement institutionnel, le numéro de téléphone et l’e-mail du (de la) contributeur (contributrice).

CALENDRIER

Août 2021: diffusion de l’appel à communication

30 septembre 2021 : date limite de réception des résumés (350 mots)

17 octobre 2021 : Réponses aux contributeurs

31 octobre 2021 : date limite d’inscription aux journées jeunes chercheurs

Les textes sélectionnés, après une double évaluation à l’aveugle par le comité scientifique, seront publiés dans les actes du colloque.