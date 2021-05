Jean de La Bruyère, Les Caractères. Livres V à X

Bac 2022

Texte intégral

Collection Folio+Lycée (n° 31), Gallimard, 2021

*

ISBN : 9782072944338

240 p.

3,20 EUR

*

« Un caractère bien fade est celui de n’enavoir aucun. » Voilà qui annonce la couleur ! Dans ses Caractères, œuvre magis-trale à laquelle il a consacré sa vie, La Bruyère brosse un portrait au vitriol de ses contemporains. Fin observateur, il n’épargne personne : l’ambition du courtisan, l’égoïsme du puissant, la vanité dupédant sont tournés en ridicule. Et à tra-vers eux, c’est toute une société, celle du« paraître » et de l’argent, qui est fustigée.



• Une frise chronologique historique et culturelle

• Une introduction : Pourquoi lire Les Caractères au XXIe siècle ?

• Le texte intégral annoté



Des sujets pour s’entraîner à l’oral et à l’écrit du bac

• Des analyses de textes au fil de l’œuvre

• Un commentaire de texte et une dissertation rédigés

• Des exercices de grammaire avec corrections

• Des exercices d’appropriationUn dossier pour situer et comprendre le texte

• Une présentation de l’œuvre et de La Bruyère dans son époque

• Les mots importants des Caractères

• Un groupement de textes autour du parcours du bac : La comédie sociale.

Voir sur le site de l'éditeur...

Feuilleter...