Signalé par ActuaLitte.com :

L'Agence universitaire de la Francophonie, par l'intermédiaire de la Bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone (BNEUF), propose des accès facilités à des milliers d'ouvrages au format numérique.

Sont ainsi proposées « plus de 11,6 millions de références documentaires libres d’accès dans tous les domaines des sciences et de la culture ».



"En complément, un accès premium à environ 3000 titres est généralisé à tous les utilisateurs qui le souhaitent jusqu'au 22 mai 2020. Pour cela, il suffit de s'identifier avec le login « np_bneuf_auf » et le mot de passe « np_bneuf_auf ». Ce catalogue de l'éditeur Numérique Premium comprend des ouvrages dans les domaines des sciences humaines, sociales et juridique."

Accéder à la Bibliothèque numérique de l'espace universitaire francophone…

Accéder aux ressources relatives à la littérature…