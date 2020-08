La Ballade, histoire et avatars d’une forme poétique

Sous la direction de Brigitte Buffard-Moret et Mireille Demaules,

Honoré Champion, collection "Colloques, congrès et conférences sur le Moyen Âge", 2020.

EAN13 : 9782745353641.

366 p. — 49 EUR

À l’origine liée au chant et à la danse, la ballade est une forme poétique qui a joui d’un incontestable prestige à la fin du Moyen Âge. Proscrite par les poètes de la Pléiade, elle a cependant résisté au XVIIe siècle, pour renaître sous une forme différente au XIXe siècle, dans les littératures européennes. De nos jours, la ballade a investi le domaine de la chanson populaire. Que peuvent avoir en commun tous ces avatars de la ballade ? Avec le souci d’allier une perspective comparatiste à l’étude de cette forme poétique, dix-huit spécialistes reconsidèrent la question, permettant des découvertes insolites sur l’histoire, l’écriture et les représentations de la ballade.

Brigitte Buffard-Moret est professeur de langue française et de stylistique à l’université d’Artois. Ses travaux de recherche portent sur les formes de la poésie française héritées de la chanson. Elle a notamment publié un Précis de versification (Paris, Dunod, 2001, rééd. revue et augmentée, Armand Colin, 2017), et La Chanson poétique du xixe siècle, origines, statut et formes (Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2006, Prix Louis Barthou de l’Académie française 2007).

Mireille Demaules est professeure de littérature française du Moyen Âge à l’université d’Artois. Spécialiste du récit de rêve dans la littérature romanesque et allégorique du xiie au xve siècle, elle est l’auteure d’un essai sur le sujet, La Corne et l’Ivoire (Paris, Honoré Champion, 2010), et a dirigé un volume collectif intitulé Expériences oniriques dans la littérature et les arts du Moyen Âge au xviiie siècle (Paris, Honoré Champion, 2016).

