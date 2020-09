Appel à propositions

La 6e Tribune des étudiant·e·s en littérature comparée

1er juin 2021 [À confirmer], Edmonton, University of Alberta]

Comparatistes : Affirmez-vous !

-Guido O. Gagnon

La Tribune des étudiant·e·s en littérature comparée est un espace de rencontre et de discussion bilingue (français-anglais) permettant aux étudiant·e·s de deuxième et troisième cycles de partager leurs projets de recherche tout en réfléchissant aux enjeux de leur discipline. Les cinq premières rencontres (organisées à Montréal, Toronto et Ottawa depuis 2015) ont réuni des étudiant·e·s d’une quinzaine d’universités, qui ont présenté leurs recherches et leurs créations dans des formats variés et selon des approches de tout genre.

La 6ème rencontre de la Tribune aura lieu immédiatement après le prochain colloque annuel de l’Association Canadienne de Littérature Comparée dans le cadre du Congrès des sciences humaines à l’Université d’Alberta (Edmonton). Les participant·e·s sont invité·e·s à soumettre des propositions aux deux événements (le colloque de l’ACLC et la Tribune). Bien que nous souhaitions nous rencontrer en personnes, nous sommes préparé·e·s à tenir notre colloque en ligne si les circonstances le rendent nécessaire.

La Tribune invite ses participant·e·s à présenter des projets dans un format original et concis, afin de promouvoir les échanges, les débats et les discussions. Cette rencontre est un moment privilégié pour venir tester des modes de présentation non conventionnels, ou encore pour se questionner sur le développement de sa thèse, de son mémoire ou d’autres projets parallèles. La Tribune accueille, par exemple, des présentations qui :

Explorent un mode de communication alternatif (sous la forme d’une discussion entre deux intervenant·e·s, d’une performance ou d’une œuvre, par exemple)

Proposent un regard synthétique sur les conclusions ou la structure d’un projet de recherche

Définissent les limites ou lacunes d’un projet de recherche, en proposant ou non des pistes de solutions

Décrivent les difficultés théoriques, méthodologiques, institutionnelles et pratiques rencontrées au cours de recherches

Développent une réflexion critique sur l’écriture universitaire et la diffusion de la recherche

Analysent les défis actuels ou contemporains de la littérature comparée.

Nous attendons vos propositions (100-200 mots), aussi originales et expérimentales soient-elles, pour le 15 novembre 2020, à jeannemathieulessard@gmail.com. Veuillez préciser votre université de rattachement et votre cycle d’étude. Votre présentation, d’un maximum de 10 minutes, pourra être en anglais, en français ou bilingue, dans le médium de votre choix. Nous encourageons les participant·e·s à intégrer le bilinguisme promus par ce colloque dans la forme même de leur communication, en alternant par exemple du français à l’anglais, ou en s’équipant d’un support visuel affichant la traduction de passages clés de la présentation.

--

CFP: The 6th Comparative Literature Students’ Tribune

June 1st 2020 [TBC], Edmonton, University of Alberta

Comparatists: Assert yourselves!

-Guido O. Gagnon

The Comparative Literature Students’ Tribune is a bilingual (French-English) meeting and discussion space for graduate students to share their research projects while reflecting on the issues of their discipline. The first five meetings (organized in Montreal, Toronto and Ottawa since 2015) brought students together from fifteen universities worldwide to present their research and creations ranging in format and approach.

The 6th meeting of the Tribune will take place immediately following the next annual conference of the Canadian Comparative Literature Association as part of the Congress of the Humanities and Social Sciences hosted by the University of Alberta in Edmonton. Participants are encouraged to submit proposals to both events (the CCLA conference and the Tribune). While we hope to meet in person, we are prepared to host our conference online if the circumstances make it necessary.

The Tribune encourages its participants to present projects in an original and concise format in order to promote exchanges, debates and discussions. This meeting is a privileged moment to test unconventional modes of presentation, or to question the development of one’s thesis or other parallel projects. The Tribune is looking for presentations that:

Explore an alternative mode of communication (in the form of a discussion between two speakers, for example, in a performance or a creative piece)

Provide a synthetic look at the conclusions or structure of a research project

Define the limits or gaps of a research project, proposing (or not) solutions

Describe the theoretical, methodological, institutional and practical difficulties encountered throughout the research process

Develop a critical reflection on academic writing and the dissemination of research

Analyze the current or contemporary challenges of comparative literature

We welcome your proposals (100-200 words), however original and experimental, until November 15, 2020 at the following email address: jeannemathieulessard@gmail.com. Please specify your university affiliation and your year of study. Your presentation should be a maximum of 10 minutes and can be done in French, in English or both, in the medium of your choice. We encourage participants to embody the Tribune’s commitment to bilingualism in the very form of their talks: for example, by switching from French to English, or by including translations of key passages in a visual presentation.