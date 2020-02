L'Université Côte d'Azur recrute un MCF en études théâtrales en campagne désynchonisée :

Enseignements

La.Le maitre·sse de conférence recruté·e devra prendre en charge des enseignements de niveau L et M et sera amené·e à intervenir sur les sites niçois et cannois de l’université. Au niveau L, elle.il interviendra dans trois types d’unités d’enseignement de l’offre de formation: des unités d’enseignement spécialisées en études théâtrales, des unités mutualisées communes aux cursus arts du spectacle, et des unités mutualisées ouvertes aux étudiants des portails LLAC (lettres, langues, arts et communication) et SHS (sciences humaines et sociales). Au niveau M, elle.il interviendra dans les parcours « Arts du spectacle-théâtre : recherche et création », « Arts » (à la carte) et dans les enseignements communs du Master Arts. Elle.il devra s’intéresser aux articulations entre théorie et pratique, en particulier aux processus et aux méthodologies de la recherche scientifique et de la création artistique, aux croisements entre les approches, à l’ancrage local de la formation et à son rayonnement international. Pour ce faire, et afin d’assurer une formation des étudiants la plus complète et attractive possible, elle.il devra collaborer avec les écoles d’art de l’Université Côte d’Azur, développer des actions favorisants le rapprochement entre pédagogie et vie des laboratoires et de l’EUR CREATES, promouvoir les partenariats avec les entreprises culturelles du territoire, et s’engager dans le suivi et le développement

des échanges internationaux. Il est également attendu une implication réelle dans la vie du département qui passe par une participation active aux charges de responsabilité collective et pédagogique (responsabilité d’années ou de parcours, implication auprès des partenaires locaux, participation aux différents conseils et commissions du département et de l’EUR).

Contact : brigitte.joinnault@univ-cotedazur.fr

Recherche:

La.Le Maitre·sse de conférence recruté·e s’investira pleinement dans les activités scientifiques du CTEL, de la MSHS Sud-Est (Académie d’Excellence « Hommes, Milieux, Idées ») et de l’EUR CREATES de l’Université Côte d’Azur. Elle.Il s’engagera dans la conception et le développement de projets collectifs qui interrogent les processus de création (genèse, réception, traces) et les pratiques théâtrales, aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan social. Elle.Il participera aux réflexions collectives sur l’épistémologie des arts vivants, et contribuera à affirmer la force et la visibilité de notre université, ainsi que sa présence dans les réseaux de recherche internationaux à des niveaux de conception et de pilotage scientifique. Une expertise est attendue sur l’importance des aspects narratifs, visuels ou sonores des arts du spectacle et sur les relations entre le théâtre et les autres arts de la parole (littérature orale, témoignage, création radiophonique) et de l’image (vidéo, cinéma, arts numériques et autres arts visuels). Une expérience et une réflexion épistémologique sur la recherche-création seront appréciées.

Contact : odile.gannier@univ-cotedazur.fr

*

Modalités de candidature

Les personnes intéressées doivent s’inscrire sur GALAXIE :

https://galaxie.enseignementsup- recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

et y déposer leur dossier au plus tard le 03/03/2020.

Pour toute question d’ordre administrative ou de procédure, merci de contacter la DRH :

drh.enseignants@unice.fr.

*

Page originale :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ListesPostesPublies/FIDIS/0062205P/FOPC_0062205P_7.pdf