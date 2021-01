Liliane Giraudon

Sade épouse Sade

Les Presses du réel

Edité par Laurent Cauwet.

paru en janvier 2021

88 p. — 10.00 €

ISBN : 978-2-37896-204-3

EAN : 9782378962043

Un essai sur la relation amoureuse entre Sade et Renée Pélagie, son épouse, suivi d'une anthologie de lettres qu'il lui a écrites en prison.

Sade l'écrit : Je suis un libertin, mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier.

Enfermé une partie de son existence, il allait fabriquer une machinerie de contre-censure et sur un mode littéral, à partir de l'interdit-faire du romanesque. On s'est peu intéressé à Renée Pélagie son épouse. Que sait-on de cette singulière conjugalité ? De cette forme d'amour qui les unit ?



Ce livre est construit en deux parties :

1. 111 notes pour Lacoste de Liliane Giraudon

2. Épouse Sade : une mini anthologie de lettres de Sade à son épouse.

Liliane Giraudon (née en 1946 à Cavaillon, vit et travaille à Marseille) est femme de lettres, poétesse et traductrice. Son travail d'écriture, situé entre prose (la prose n'existe pas) et poème (un poème n'est jamais seul) semble une traversée des genres. Entre ce qu'elle nomme « littérature de combat » et « littérature de poubelle », ses livres dressent un spectre accidenté. A son travail de « revuiste » (Banana Split, Action poétiques, If…) s'ajoute une pratique de la lecture publique et de ce qu'elle appelle son « écriredessiner » : tracts, livres d'artiste, expositions, ateliers de traduction, feuilletons, vidéo (avec Patrick Laffont), théâtre (avec Geoffroy Coppini, Hubert Colas, Yves-Noël Genot et Robert Cantarella), radio (Atelier Création Radiophonique et Fictions France Culture), actions minuscules… En 2013 elle co-dirige chez Bazar édition un mensuel de poésie La gazette des jockeys camouflés, 13 numéros. Une existence tordue pourrait être le titre de son laboratoire d'écriture où circulent des voix.

