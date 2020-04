Dans le cadre de ses travaux sur l’exposition de la littérature et du livre, et en ces temps de confinement contraint, le réseau RIMELL (Recherches interdisciplinaires sur la muséographie et l’exposition de la littérature et du livre) met à disposition un « Répertoire des expositions en ligne » consacrées à la littérature et au monde de l’édition. Initié par Selina Follonier, de l’Université de Lausanne, ce répertoire réunit des expositions réalisées en français, sur la littérature et l'édition françaises ou non.

À celles et ceux qui souhaiteraient se renseigner sur certaines de ces expositions, ou rendre compte de leurs visites, L’Exporateur littéraire, le carnet de visites du site www.litteraturesmodesdemploi.org s’ouvre désormais aux comptes rendus d’expositions en ligne. Les premiers viennent d'être publiés :

Laurence Le Guen, « Babar, Harry Potter &Cie. Livres d’enfants, d’hier et d’aujourd’hui » (BNF)

Marcela Scibiorska et David Martens, « Photo d’encre. Le livre de photographie à Lausanne, 1945-1975 » (Université de Lausanne)

Laurence Le Guen, « Muséosphère I – Maison de Victor Hugo » (Muséosphère)

Si vous souhaitez proposer le compte rendu d’une ou de plusieurs expositions, vous pouvez le faire en prenant contact avec Marcela Scibiorska (marcela.scibiorska@uclouvain.be), responsable des comptes rendus d’expositions en ligne dans L’Exporateur.

Par ailleurs, ce répertoire est appelé à s’étoffer et à devenir à terme une véritable base de données. Il sera actualisé collectivement et régulièrement tenu à jour.

Pour nous aider à le compléter, vous pouvez nous écrire à l’adresse suivante: litteraturesmodesdemploi@gmail.com