L’Europe littéraire

Création & médiation

Institut de Littérature Comparée Margarida Losa

– Faculté des Lettres de l’Université de Porto

Porto, les 12-13 novembre 2020

Si l’Europe, en littérature, a souvent fait l’objet d’une attention essentiellement partielle selon les différents cadre géographiques, concrets ou imaginaires, d’autres approches critiques et théoriques nous permettent aujourd’hui de porter un regard plus complexe et problématisant sur les configurations géopolitiques et géo-symboliques que le « Vieux Continent » a engendrées de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’à nos jours. Tout au long de ces 75 dernières années, plus d’un contexte s’est dégagé qui a détaché l’Europe aussi bien du décor colonial que de la centralité continentale, qui l’a placée dans un équilibre et futur instables entre, d’une part, les attaches du local et les appels de l’authenticité et, d’autre part, les enjeux de la globalisation et la confrontation identitaire.

Aussi, et de plus en plus, la lisibilité ou l’interprétation du continent européen impliquent-elles des outils conceptuels plus adéquats, qu’il est convenu de désigner par « études régionales » (area studies), et qui supposent aussi bien la transversalité de questions que des flux et des échanges, notamment ceux engageant la création et la médiation littéraires au sein d’une même aire indépendamment de la donnée linguistique (Moura, 2017).

En tant que région, l’Europe post-1945 résulte, pour une bonne part, de l’écriture et de la lecture, aussi bien à partir d’un regard intrinsèque mettant en lumière des liminalités, des urbanités et des vécus (trans)frontaliers oubliés, exhumés ou imaginés, qu’à partir du point d’observation exotopique où des sujets postcoloniaux s’inscrivent dans l’imaginaire européen à partir d’expériences migrantes, exiliques ou diasporiques. Ces dernières portent leur regard « à partir du dehors » sur une Europe « provincialisée » (Chakrabarty, 2000), ou postcolonialisée (Schulze-Engler, 2013), jusqu’à l’« irriter » (idem) en la renvoyant à sa propre « postcolonialité », ou en lui faisant subir et dépasser l’épreuve de sa « mélancolie postcoloniale » (Gilroy, 2006).

Pourtant, et bien qu’elle soit irréparablement chargée d’une histoire complexe et souvent dramatique, l’Europe continue de catalyser des espoirs humanistes et des utopies, alors que l’on assiste à des phénomènes aussi contradictoires tels que, d’un côté, la montée du radicalisme et de l’extrémisme politique et religieux ; la tendance à la fermeture identitaire ou nationaliste, et, de l’autre, des flux migratoires et les signes d’un cosmopolitisme post-national (Dominguez / D’Haen, 2015).

En plus de creuser l’idée de l’Europe dans la littérature contemporaine, notamment en ce qu’elle interroge les avantages et les faiblesses d’un projet politique inachevé comme celui de l’Union européenne, il s’avère également pertinent d’examiner certaines configurations de la création et de la médiation au sein de l’espace européen ; ce qui engage non seulement une réflexion sur son imaginaire littéraire, mais aussi sur les pratiques de traduction et de circulation de la « fiction européenne » entre périphéries et centres, entre langues minoritaires et langues de plus grande circulation, subordonnées aussi bien aux instances de légitimité qu’à des politiques et marchés éditoriaux.

Nous invitons donc les chercheurs que ces questions intéressent et interpellent à soumettre une proposition de communication dans un des axes suivants :

Représentations de l’Europe et des Européens post-1945 ;

Provincialisation de l’Europe ;

Frontières / liminalités en Europe ;

Visions utopiques de l’Europe ;

Traduction, circulation, légitimation de littératures européennes.

Langues de communication : anglais, français, espagnol et portugais.

Les propositions (250 mots maximum) seront adressées à ilc@letras.up.pt jusqu’au 31 mai 2020, avec l’intitulé Europe2020. La réponse du Comité d’Organisation sera transmise jusqu’au 12 juin 2020.

Les propositions devront inclure les données suivantes : nom, institution de rattachement, notice biobibliographique (200 mots), titre, axe thématique retenu et résumé.

Le colloque se tiendra les 12 et 13 novembre 2020 à la Faculté des Lettres de l’Université de Porto – Portugal.

Inscription:

Inscription précoce (15 -30 juin 2020) :

Enseignants-chercheurs (docteurs) : 90,00 €

Étudiants : 50,00 €

Inscription tardive (1er juillet – 15 juillet 2020) :

Enseignants-chercheurs (docteurs) : 120,00 €

Étudiants : 60,00 €

Pour toute information, merci de contacter ilc@letras.up.pt

URL : www.ilcml.com

Comité d’organisation :

Ana Paula Coutinho

Gonçalo Vilas-Boas

Teresa Martins de Oliveira

José Domingues de Almeida

Jorge Bastos da Silva