L'espoir (Cahiers ERTA 29 et 30)

L’espoir (Cahiers ERTA 29 et 30)

Le temps est-il à l’espoir ? À notre époque de crises multiples – écologique, pandémique, économique, politique, culturelle −, il n’est pas facile de caresser un espoir quelconque. Cependant, en même temps, l’espoir semble être ce à quoi il faut s’accrocher à tout prix. Mais de quel espoir parle-t-on ? De ce refuge des faibles – selon Nietzsche – donc de ceux qui, à vrai dire, ont déjà perdu tout espoir ? Ou bien de cet autre espoir, issu d’une conscience qui rêve le possible et anticipe un avenir meilleur, malgré tout ?

Même si les chefs-d’œuvre de la littérature moderne ont plutôt, semble-t-il, privilégié le désespoir, le contraire de celui-ci n’a jamais cessé de féconder les écrits des auteurs qui, par l’acte même de noircir la feuille blanche ou l’écran, ont toujours témoigné de l’espoir inhérent à cet acte. En effet, de Rousseau à Le Tellier en passant par Baudelaire, Camus, Duras ou Ernaux, l’écriture n’est-elle pas là pour contredire le non-sens de l’existence et du monde, et pour donner accès à ces couches ténues dans lesquelles gît l’espoir, gésir étant son mode d’être le plus fréquent ?

Dans ces numéros des Cahiers ERTA, nous proposons d’aborder le sujet de l’espoir dans la littérature de langue française moderne et contemporaine, ses différentes formes et manifestations, en vue d’y chercher des questions et, peut-être, d’y trouver des réponses aux questions qui rongent notre vie actuelle.

Calendrier :

avant le 15 juin 2021 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl,

30 juin 2021 : réponse du comité de rédaction,

30 septembre 2021 : remise des articles respectant la feuille de style (http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/409/); le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,

30 novembre 2021 : décision du comité de lecture

mars et juin 2022 : publication des numéros, respectivement 29 et 30 (version électronique)

janvier 2023 : publication du volume (version papier)

Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Commentaires ».

Site internet : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/