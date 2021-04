L’Entretien du ciel et de la terre. Anges et poésie du Moyen Âge à nos jours

sous la direction d'Alain Génetiot et Camille Venner

Paris, Classiques Garnier, coll. Rencontres, 2021

EAN : 9782406112518

374 pages

39 €

Figure privilégiée de la lyre chrétienne, l’ange, chanteur et prophète, est devenu au fil des siècles un symbole de l'inspiration poétique et un modèle de louange sublime. Cet ouvrage vise à examiner la pertinence de la figure de l'ange pour penser l'essence de la poésie lyrique et de ses pouvoirs.

