L'Entre-deux, Textes & Cultures (UR 4028), 2020.

EAN13 : ISSN25527665.

Pour son numéro 7, L’Entre-deux accueille à nouveau trois dossiers, qui témoignent de l’attractivité de la revue et de la place qu’ont trouvée en son sein certaines thématiques.

Intitulé « Écrire le voyage centrifuge : actualité des écritures migrantes », le premier dossier, coordonné par Odile Gannier et Véronique Magri (U. Côte d’Azur), porte en effet sur la littérature de voyage, et en particulier sur le thème de la migration. À travers l’analyse riche et précise de quelques récits contemporains de l’exil, les auteurs s’intéressent à des questions telles que le décentrement, le passage, l’entre-deux, la traversée, mais aussi la rupture, le déchirement ou encore la difficulté à s’enraciner dans un pays étranger.

Dirigé par Camilo Bogoya et Nicolas De Ribas (U. d’Artois), le dossier intitulé « Voyages en terres néo-grenadines : de la réalité à la fiction (XVIIIe-XXIe siècles), est consacré à la perception qu’ont les voyageurs des paysages de la Nouvelle-Grenade et de la Colombie. On y découvre les différents regards que les auteurs des récits de voyage portent sur un paysage qui les surprend par sa démesure et son exotisme, mais aussi, la forme codifiée que prennent ces textes. Ainsi se pose une question déterminante et très actuelle : celle du rapport entre littérature et paysage, et plus largement, du lien de l’individu avec la Nature.

Enfin, le troisième dossier, coordonné par Caroline Lyvet, Patricia Rochwert-Zuili et Sarah Voinier (U. d’Artois) prolonge une réflexion – initiée au sein du deuxième numéro de L’Entre-deux – sur les romans historiques contemporains consacrés à l’Espagne médiévale et moderne. Il s’agit ici de mettre en lumière les particularités de la biographie romancée portant sur des personnages historiques ou des auteurs célèbres. Centrées sur la question du rapport entre Histoire et fiction, les études présentées permettent ainsi de distinguer une série de procédés et de stratégies littéraires communs, mais aussi de repérer des variantes liées au projet des écrivain(e)s et touchant aussi à des questions de genre.

