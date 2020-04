L’École Supérieure des Beaux-Arts de Nîmes recrute

un.e Professeur.e d’Enseignement Artistique en histoire de l’art, spécialité création contemporaine

Etablissement d’enseignement supérieur placé sous la tutelle pédagogique du Ministère de la Culture et régi sous la forme d’un EPCC [établissement public de coopération culturelle], l’ésban délivre deux diplômes nationaux : le Diplôme National d’Art (DNA valant grade de Licence) option Art et le Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (DNSEP valant grade de Master) option Art. Le Master se caractérise par deux parcours : Pratiques de l’exposition et Ecritures.

L’ésban propose également un Diplôme d’Etablissement professionnalisant Production et régie des œuvres et des expositions.

Elle est également partenaire du Pôle nîmois Art et Design et à ce titre, membre fondateur avec le Lycée Hemingway et l’Université de Nîmes de la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles Design.

Au sein de l’Hôtel Rivet-Centre d’art d’application, l’ésban assure une activité régulière d’organisation d’expositions, de conférences, de manifestations artistiques diverses.

Pour les publics amateurs, l’ESBAN propose des cours publics à l’attention des enfants, des adolescents et des adultes et met également en œuvre un programme égalité des chances, favorisant une plus grande mixité et la diversité sociale et culturelle des étudiant.e.s.

*

MISSIONS

Sous l’autorité du directeur général, en lien avec la directrice des études et intégrant une équipe pluridisciplinaire de 14 professeur.e.s d’enseignement artistique privilégiant l’action collective :

- Assurer l’enseignement de l’histoire de l’art contemporain de la 1ère à la 5e année dont le cours commun avec la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, sous la forme de cours magistraux (1er cycle) développant à la fois les contenus historiques et théoriques ainsi que les méthodologies de la recherche ;

- En collaboration avec les autres enseignant.e.s, assurer le suivi des étudiant.e.s dans leur projet individuel de fin d’études et leurs projets collectifs ; s’engager dans le travail d’analyse critique et de présentation des travaux d’étudiant.e.s ;

- Mettre en relation les étudiant.e.s et des acteur.rices reconnu.e.s de la création contemporaine en France et à l’étranger ;

- Coordonner le travail des mémoires d’étudiant.e.s en 2e cycle avec l’ensemble des enseignant.e.s et tout particulièrement l’enseignante en littérature et création littéraire ;

- Favoriser le geste créateur (écriture créative, film-essai, performance, dessin, etc.) en prenant appui sur les réflexions et formes contemporaines de la recherche par l’art ;

- Contribuer au développement des partenariats et des échanges avec d’autres lieux d’enseignement, de création, d’exposition et de recherche, à un niveau national et international ; participer au programme d’invitation d’intervenant.e.s extérieur.e.s ;

- Concevoir, mettre en œuvre et coordonner les activités de recherche (séminaires, colloques …) et leur valorisation (journées d’études, éditions numériques, publications …), en collaboration avec les enseignant.e.s impliqué.e.s dans les programmes de recherche et en adéquation avec les enjeux plastiques et intellectuels développés au sein de l’unité de recherche labellisée en 2019 par le Ministère de la Culture ; animer le conseil scientifique ;

- Participer aux activités générales de l’établissement : réunions pédagogiques, évaluation des étudiant.e.s, préparation aux soutenances, jurys de concours et commissions …

En alternance avec ses collègues, l’enseignant.e recruté.e assurera la représentation de l’école au sein des réseaux académiques et professionnels dédiés à la recherche en écoles d’art (ANdÉA notamment ...).

PROFIL

- Connaissance approfondie des enjeux contemporains de la création artistique et de ses réseaux, nationaux et internationaux ;

- Titulaire d’une thèse de doctorat ;

- Travaux de recherche et publications dans le domaine de la création contemporaine ;

- Expérience professionnelle en montages de projets, commissariats d’exposition, directions de publications …

- Positionnement transdisciplinaire tant dans le champ des arts plastiques et visuels qu’à l’intersection d’autres domaines de la création (arts appliqués, design, etc.) ;

- Une expérience d’activité de recherche ou de montage de projets à l’International serait appréciée ;

- Maîtrise de l’anglais. La pratique d’une seconde langue constituerait un atout supplémentaire dans le contexte du développement des échanges et des relations internationales de l’école.

- Ouverture d’esprit et capacité à s’insérer dans une réflexion pédagogique globale en cours, tant au niveau de l’organisation des études que dans l'affirmation et la consolidation du projet de l’école ;

- Qualités relationnelles et forte capacité à travailler en équipe ;

- Souplesse nécessaire pour se déployer hors de son champ spécifique et être ouvert à la transversalité des pratiques dans le cadre du projet d’école ;

- Sens des responsabilités, entre autres, dans la perspective d’une coordination ;

- Connaissance des procédures et règles de fonctionnement de l’administration.

CONDITIONS D’EXERCICE

Recrutement : titulaire/contractuel

Poste à temps complet : enseignement hebdomadaire de 16 heures auquel s’ajoutent les temps de préparation des enseignements et des projets, la participation aux réunions pédagogiques, examen d’entrée, admissions et toutes activités nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement (coordination d’année diplômantes et non diplômantes, portes ouvertes, lien avec l’équipe pédagogique de la Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles, …).

Participation directe ou indirecte aux instances de gouvernance de l’établissement public.

*

Envoi des candidatures

Les candidatures, comprenant une lettre de motivation détaillée faisant état de vos intentions pédagogiques en lien avec vos propres axes de recherche, un curriculum vitae avec copie des diplômes, et dossiers de travaux théoriques ou professionnels (publications, projets …) doivent être envoyées au format PDF, par mail

A l’attention de :

La Présidence de l’école supérieure des beaux-arts de Nîmes

Uniquement à l’adresse : administration@esba-nimes.fr

en précisant en objet : Recrutement PEA Histoire de l’art contemporain

pour le 03 mai 2020 minuit au plus tard

Pré-sélection des candidats admis à soutenir devant le jury : 15 mai 2020

Jury d’audition des candidats : 1ère quinzaine de juin

Prise de fonctions : 1er septembre 2020

Informations complémentaires (par courriel de préférence) :

La directrice des études de l’ésban, Madame Delphine MAURANT : d.maurant@esba-nimes.fr

Le directeur général de l’ésban, Monsieur Christian DEBIZE : c.debize@esba-nimes.fr