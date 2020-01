APPEL A CONTRIBUTION

"L’auditif"

Cahiers ERTA 25 et 26

*

Peut-être notre époque, contrairement à l’idée reçue de son caractère visuel, n’est-elle pas si oculocentrique qu’on le croit. En effet, au moment où la réalité virtuelle s’impose avec d’autant plus de force qu’elle s’appuie sur des mécanismes existant depuis longtemps dans le quotidien et fabriqués avec succès par des acteurs sociaux de toutes sortes, l’expérience contemporaine relève plutôt du multisensoriel dans la mesure où cette nouvelle réalité, pour être efficace, doit faire appel à tous les sens.

Témoin fidèle de l’histoire de l’humanité, la littérature a toujours suivi les transformations de notre expérience sensuelle. Mais n’a-t-on pas trop privilégié son aspect visuel, trop attachés à l’étymologie même du mot literatura ? Alors que, pour rendre compte de la présence, à la fois très forte et très fantomatique, de l’auditif dans la littérature, il ne faut pas reculer jusqu’à la poésie ancienne ou médiévale. Au contraire, cette présence se fait plus insistante et plus significative dans la modernité comme si, pour mieux s’inscrire dans la montée du « bruit » dont parlent, entre autres, Luigi Russolo et, après lui, Jacques Attali, elle devenait, sinon plus musicale, du moins plus sonore. Tout compte fait, la littérature moderne n’est-elle pas une sorte d’enregistrement sur le terrain, une espèce de soundscape ?

Ces numéros de la revue Cahiers ERTA se proposent d’explorer ce paysage sonore de la littérature française et francophone moderne et de mettre en relief son aspect auditif, sans doute à l’œuvre dans nombre de textes contemporains mais aussi dans ceux des XIXe voire XVIIIe siècles.

*

Calendrier :

avant le 15 juin 2020 : adresser une proposition d’une longueur maximum de 500 mots, aux adresses suivantes : ertafr@ug.edu.pl ; finewi@univ.gda.pl,

30 juin 2020 : réponse du comité de rédaction,

30 septembre 2020 : remise des articles respectant la feuille de style (http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/menu/409/); le texte ne se conformant pas aux consignes éditoriales ne sera pas admis,

30 novembre 2020 : décision du comité de lecture

mars et juin 2021 : publication des numéros, respectivement 25 et 26 (version électronique)

janvier 2022 : publication du volume (version papier)

*

Indépendamment de ses numéros thématiques, la revue accepte des articles divers dans ses rubriques « Varia » et « Commentaires ».

Site internet : http://www.ejournals.eu/CahiersERTA/