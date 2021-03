L’ANR ITHAC recrute un.e doctorant.e en langue et littérature grecques et réception de l’Antiquité (Grenoble)

L’ANR ITHAC recrute un.e doctorant.e en langue et littérature grecques et réception de l’Antiquité

L’Université Grenoble Alpes recrute un.e doctorant.e dans le cadre de l’ANR ITHAC «L’invention du théâtre antique au XVIe s. Analyse, traduction, exploration numérique des paratextes savants ». Une brève présentation du projet est disponible ici : https://ithac.hypotheses.org/

Affectation (lieu de travail) : UMR 5316 Litt&Arts, Université Grenoble Alpes

*

L’UMR LITT&ARTS se compose de 70 enseignants-chercheurs, et 66 doctorants, 3 personnels en appui à la recherche, 3 personnels en support à la recherche (et des contrats temporaires IDEX).

La personne recrutée travaillera dans le cadre de l’ANR ITHAC, qui a pour objectif l’étude de la réception du théâtre antique dans l’Europe du XVIe s. à travers l’analyse du corpus des paratextes savants imprimés qui lui sont alors consacrés, et la mise à disposition de la communauté scientifique de la traduction de ce corpus en français, grâce à la construction d’une interface numérique évolutive. On fait l’hypothèse que la collecte, la traduction et l’analyse de ce corpus, longtemps négligé parce que difficilement accessible matériellement et parce que très largement rédigé en latin, voire en grec, permettront de saisir à la fois comment le théâtre antique a été reçu et compris par ses « inventeurs » dans l’Europe du XVIe s., mais aussi comment les idées et les méthodes qu’ils véhiculent, à l’heure où s’inventaient aussi bien le théâtre moderne que la philologie, ont circulé et se sont développées grâce notamment à leur large diffusion rendue possible par l’imprimé.

Piloté par Malika Bastin-Hammou et mené en collaboration avec l’UMR HiSoMA autour d’une équipe de 15 chercheurs membres de Litt&Arts et d’HiSoMA, le projet a obtenu un financement de 48 mois par le plan d’action de l’ANR 2019.

Description de l’équipe

La personne recrutée travaillera sous la direction de Malika Bastin-Hammou, coordinatrice principale de l’ANR ITHAC, Professeure de langue et littérature grecques, en lien avec les membres du consortium de l’ANR ITHAC et de l’UMR Litt&Arts.

Missions du poste et activités principales

La thèse portera sur la réception du théâtre grec antique dans l’Europe de la Première modernité, sans se limiter à sa réception dramatique. Elle intégrera ainsi à l’enquête les travaux savants – éditions, traductions, commentaires – consacrés aux poètes dramatiques grecs. Elle s’interrogera notamment sur leur rôle dans l’histoire de la philologie, de la traduction et de l’enseignement du grec ancien, mais aussi et plus généralement dans l’histoire du théâtre.

Profil recherché

Le ou la candidat.e devra être titulaire d’un Master de Lettres, maîtriser le latin, le grec ancien, l’anglais et avoir des notions d’encodage ; il ou elle aura d’excellentes capacités rédactionnelles en français et une aptitude aussi bien à être autonome dans ses recherches qu’à travailler en équipe. Il ou elle s’intégrera à l’équipe de l’ANR ITHAC ainsi qu’à l’UMR Litt&Arts.

Informations générales

Le financement est prévu sur trois ans (36 mois). Le salaire brut mensuel est de 2061€ par mois. La thèse devra commencer le 1er septembre 2021.

La date limite pour candidater est fixée au 1er mai 2021.

Contact pour les questions relatives aux fonctions : Malika.Bastin@univ-grenoble-alpes.fr